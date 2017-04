Medio Ambiente utilizará la infraestructura verde del área de A Coruña como referente

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, explicó ayer que la infraestructura verde del área metropolitana de A Coruña será el ejemplo para implantar una iniciativa de este tipo en la comunidad.



La iniciativa, cuyas claves adelantó Mato durante el almuerzo-coloquio Ferramentas do futuro para unha Galicia responsable, sustentable e ordenada, celebrado en el Club Financiero Atlántico, consistirá en la evaluación de los servicios ecosistémicos, el análisis de la conectividad ecológica, la delimitación del ámbito de la infraestructura verde y su zonificación.



En el proyecto ya están inmersas varias entidades coruñesas, como la Escuela Gallega del Paisaje, a través de la Fundación Juana de Vega, y la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Se trata de un proyecto piloto que se extenderá en la Infraestructura Verde de Galicia, en la que el Instituto de Estudio del Territorio, colaborará con dos grupos de investigación de la Universidade da Coruña y a la que se destinarán 320.000 euros para garantizar su desarrollo.