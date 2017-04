Miño revisa su propuesta de subidas a la plantilla por "falta de dinero"

Miño da marcha atrás en su propuesta de la Relación de Puestos de Trabajo y aplaza la mesa de negociación prevista para hoy que convocó hace unas semanas. A consulta de este diario, el concejal de Personal, Agustín Andrés, sostuvo ayer que dan un paso atrás "por falta de dinero" y porque creen que no dispondría del dictamen favorable de Hacienda. "Iba un poquito alta en cuanto a salarios", incidió el edil del PP, que se desmarcó ayer de la propuesta. "Me hubiera gustado participar en el proceso, hubiese querido estar presente en la valoración de los puestos, no que me la dieran ya confeccionada", lamentó el concejal, que se abstuvo en la última reunión en la que se trató este asunto.



Su versión difiere de la que ofreció ayer el alcalde, Ricardo Sánchez. El regidor se mostró menos pesimista que su socio de gobierno y apeló simplemente a la necesidad de pulir algunos puntos. "Hemos desconvocado la mesa de negociación porque estamos revisando algunos parámetros para que se ajusten presupuestariamente", sostuvo a consulta de este medio.



El paso atrás deja otra vez en el aire los plazos de una RPT que los jueces ordenaron redactar al Concello ya en 2012. La propuesta presentada por el Gobierno local incluía subidas de sueldo a buena parte de la plantilla, sin aclarar cómo compaginarían este incremento retributivo con la elaboración obligada de un plan de ajuste para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones para pagar la deuda principal a los expropiados de Fadesa. El Ejecutivo evita fijar plazos de nuevo para la convocatoria de la mesa de negociación y también poner cifras a los ajustes que hará para cuadrar los números.