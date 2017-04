La nueva normativa de terrazas de Culleredo reduce horario, pero permite más ocupación

La ordenanza que tiene en trámite el Ayuntamiento de Culleredo para regular las terrazas y veladores introduce un pequeño recorte en el horario de cierre pero a cambio flexibiliza su instalación. La hora límite de cierre ahora es a las 00.30 horas, tras la modificación de la ordenanza aprobada en el pleno de diciembre de 2012. Con la norma nueva se reduce en media hora, hay que cerrar a las 24.00. Se mantiene eso sí la posibilidad de cerrar una hora más tarde los viernes, sábados y víspera de festivo y también en verano (de julio a septiembre). Sin embargo, antes se permitía montar la terraza a partir de las 08.00 horas y ahora no se puede hacer hasta las 08.30 horas, media hora más tarde. De esta forma el horario de las terrazas se recorta en una hora en total y será de 08.30 a 24.00 horas.

Otro cambio importante a favor de los hosteleros es la introducción de un artículo nuevo que permite aumentar un 10% la superficie autorizada de las terrazas (previa comunicación al Concello con cinco días de antelación), en las fiestas parroquiales y locales.

La norma en tramitación mantiene que las terrazas dejen un paso libre en la acera, para el paso de peatones, de 1,5 metros. Hay un cambio sin embargo si las terrazas son en una calle peatonal: hasta ahora había que guardar 2 metros de distancia desde la línea de mediana de la calle a la línea de fachada del establecimiento para los peatones, y ahora se rebaja a los 1,8 metros.

La ordenanza que ha actualizado el Concello mantiene que las autorizaciones para terrazas no pueden arrendarse o cederse pero ahora ya no se dice nada respeto a que la transmisión o cambio de titular de la licencia del local del que dependa la terraza, no implique la transmisión de la autorización de la terraza y que ésta deba solicitarse de nuevo. El Concello de Culleredo también introduce una mayor flexibilización en la hostelería respecto a las terrazas en los aparcamientos.

Hasta ahora estaba prohibido situarlas en estas zonas y en las de carga y descarga pero la nueva ordenanza ya dice que "se podría autorizar la instalación de terrazas en zonas de aparcamiento en los casos en los que sea inviable o inoportuna la localización en la acera". Será necesario informe previo sobre tráfico. Habrá que cumplir condiciones como que estén sobre tarimas adosadas al bordillo de la acera. No podrán ponerse terrazas en calles con aparcamiento alterno.