Suben de tono los ataques entre Sadamaioría y BNG, pero ambos niegan que haya ruptura

La reunión de las tres grupos del Gobierno local de Sada para intentar reconducir la situación tras el cese del edil Liss Becerra del GALP no ha dado resultados. Más bien al contrario. La brecha abierta entre BNG y Sadamaioría se agranda día a día. Los ataques entre los socios del gobierno subieron ayer de tono, aunque ambos grupos insisten en que no romperán el Ejecutivo.



Un comunicado del BNG desencadenó ayer un nuevo capítulo de la crisis, que más allá de conjeturas, deja en evidencia las tiranteces entre las dos formaciones. El Bloque quiso salir al paso de las declaraciones del alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), que justificó su decisión de destituir al concejal por sus "omisiones" y la "información silenciada" en relación al procedimiento selectivo en el que resultó elegida la edil del PP Nuria Castro a pesar de que las bases establecían que no podían optar cargos electos. Y, en especial, el BNG quiso responder a la advertencia del regidor, que condicionó la continuidad del pacto a su apoyo al plan general que prevé elevar a pleno este mes para aprobación provisional.



El Bloque no dudó en tachar de "amenaza" la condición impuesta por Portela y deja claro que no aceptará este "ultimátum". Los nacionalistas responden que estudiarán "con detenimiento" los cambios en el documento urbanístico y decidirán el sentido de su voto "con responsabilidad y no bajo amenazas de expulsión del gobierno".



El Bloque acusó a sus socios de Sadamaioría de poner en marcha una "estrategia tan descabellada como infantil de acoso y derribo" dirigida a su expulsión del gobierno. "El BNG tiene conocimiento de que la asamblea de Sadamaioría decidió que el alcalde debía cesar Liss Becerra y, por tanto, forzar la salida del BNG del Gobierno", asegura la formación. Este supuesto acuerdo de la asamblea es, en su opinión, lo que explica "la estrategia de confusión con insidias sobre una supuesta irregularidad atribuida a Becerra para favorecer a una concejala del PP". "El BNG está siendo víctima de un ataque premeditado y solo la impericia de los que ejecutan la operación retrasa una expulsión ya acordada", sostienen.



Pese a la dureza de esta acusación, el BNG afirma que continuará en el Ejecutivo y que cumplirá "hasta las últimas consecuencias el acuerdo de gobierno con lealtad". "Seguiremos trabajando en las áreas de gobierno que asumimos procurando lo mejor para Sada y a la espera de que el alcalde decida ejercer como alcalde o rendirse definitivamente a las decisiones irresponsables de su grupo, que hipotecarían no solo el actual gobierno, sino futuros ejecutivos plurales, progresistas y nacionalistas", concluye el BNG.



La respuesta de Sadamaioría no se hizo de rogar. Llegó unas horas después y el tono fue duro. La formación, que hasta ahora había evitado airear los detalles de su desacuerdo con la actuación de Liss Becerra como representante del GALP, se mostró ayer mucho más explícito. "El BNG tiene un problema. Y se llama Xosé Lois Suárez Becerra", arranca su comunicado. La formación insta al BNG a explicar a la ciudadanía la actuación del edil en el desarrollo del procedimiento selectivo y, concretamente, a aclarar "si participó en la redacción de las bases selectiva y en la resolución de la admisión de las personas candidatas (donde figuraban con nombres y apellidos)". Urge también al Bloque a explicar si Becerra evaluó y calificó a la concejala del PP en la entrevista personal, que fue determinante en el proceso selectivo; y exige también que aclare cuándo comunicó al gobierno las circunstancias de la participación de la edil del PP y quién redactó los escritos que Becerra trasladó al GALP y a la Xunta. "Sadamaioría está seguro de que el BNG no pretendía favorecer a una concejala del PP, pero su intervención no se ajustó a los principios de transparencia de la verdad, lealtad y deber de información que, para el conjunto de las fuerzas del gobierno, sería lo procedente", concluye.



Sadamaioría acusa al BNG de tener también "un problema que se llama PGOM" y le exige que explique las razones por las que cuestiona ahora el documento. La formación acusa también al Bloque de tener "un problema que se llama continuidad en el gobierno de progreso de Sada". "Sadamaioría sigue dispuesta a continuar el pacto porque es bueno para Sada y la ciudadanía no perdonará a aquellos que defrauden un acuerdo de gobierno que fue positivo para Sada", concluye la formación.