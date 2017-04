Gobierno local y oposición debatirán cómo debe ser la ordenanza de terrazas de Arteixo

El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, define poco a poco la hoja de ruta que seguirá la ordenanza de terrazas. Anuncia que Gobierno local y los tres grupos de la oposición debatirán el borrador que le entregó el regidor hace unas semanas. Calvelo solo pone una condición. "Si no se aprueba por unanimidad, no se aprobará", afirma. El BNG y TeGa ya han avanzado que no están conformes con el borrador sobre la instalación de terrazas en la calle. Una de las medidas que incluye la ordenanza es que deberán dejar dos metros libres en la acera y que el espacio máximo que podrán ocupar será de 50 metros cuadrados

El Gobierno municipal de Arteixo y los tres grupos de la oposición -PSOE, BNG y TeGa- debatirán sobre cómo debe ser la nueva norma que regule las terrazas este mes. Lo harán en una junta de portavoces que será el día 19. Se trata de un encuentro en el que se juntarán representantes de los cuatro grupos que forman la Corporación. El alcalde, Carlos Calvelo, advierte de que esta norma únicamente se aprobará si hay "consenso". El Ejecutivo municipal entregó a la oposición hace unas semanas un primer borrador de esta norma para que lo analice. Hasta ahora Arteixo no tiene una norma que regule las terrazas.



"Si no se aprueba por unanimidad no se aprobará", asegura Calvelo. Por el momento BNG y TeGa ya han avanzado que no están conformes con el borrador del Gobierno local y que reclamarán modificaciones. El PSOE no se posiciona sobre el texto para evitar "perjudicar el consenso". Su portavoz, Martín Seco, explica que "hay que buscar la comodidad de los vecinos que se cumpla la ley.



Una de las medidas que incluye la ordenanza propuesta por el Ejecutivo es que las terrazas deberán dejar dos metros libres en la acera para garantizar el "paso para los peatones" y que el espacio máximo que podrán ocupar será de 50 metros cuadrados. La norma propuesta también autoriza la utilización de la zona de aparcamiento para instalar terrazas. Este borrador también permite cerramientos por "un máximo de tres lados" y "cubiertas móviles" como toldos.



Silvia Seixas, edil del BNG, afirma que el texto presentado por el Gobierno local "no es el que se tiene que aprobar" debido a que tiene carencias. Para Seixas no se puedan utilizar los mismos criterios para una terraza situada en la capital municipal de Arteixo y otra ubicada en Meicende, ya que son entornos distintos. "No se puede unificar todo el concello", argumenta. La concejal también destaca "hay que hacer una ordenanza seria en la que se respeten los espacios públicos y el descanso de los vecinos". Y advierte de que las terrazas no pueden eliminar espacios de aparcamiento.



La portavoz de TeGa, Rosario Figueiras, apuesta por una ordenanza que abogue por la instalación de "las terrazas de toda la vida", es decir, mesas y sillas que estén situadas directamente sobre la acera. Actualmente hay muchos locales hosteleros que habilitan una plataforma con varias mamparas. "No queremos mamotretos en las calles", advierte Figueiras. También propone la creación de una comisión en la que puedan opinar los hosteleros sobre la nueva norma.



El grupo socialista opta por no pronunciarse sobre el borrador. Su portavoz, Martín Seco, solo asegura que hay que acabar con la situación de "alegalidad" en la que vive Arteixo con las terrazas, ya que el Concello solo dispone de una norma que fija los precios públicos por instalarlas en la calle. Seco aboga por "primar el interés" de los vecinos y "encauzar" las preferencias de los hosteleros.