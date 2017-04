Padres demoran la escolarización de los niños en busca de una educación alternativa

"Nos hemos encontrado con que hay una demanda de actividades en familia. Durante la semana los niños están saturados de deporte, fútbol, baloncesto, hockey, en las actividades extraescolares del colegio. Y los padres quieren compartir con sus hijos también momentos de ocio, no solo los momentos de ir a dejarlos en una actividad y recogerlos, ducharlos, darles la cena... Quieren actividades que fomenten el vínculo emocional entre las familias, un espacio para divertirse fuera de las rutinas diarias", explica la educadora social Laura Martínez, que junto con su pareja abrió a principios de 2015 en Santa Cruz el espacio Xanzá, que oferta actividades terapéuticas y de ocio para niños y adultos.



Xanzá forma parte de unas iniciativas privadas que han surgido en el municipio de Oleiros en los últimos años, todas dirigidas hacia una demanda creciente de padres que están cada vez más interesados en una educación diferente para sus hijos hasta que les llega la escolarización obligatoria a los 6 años. Cada vez son más los que quieren alternativas a la escuela infantil oficial, a una educación más institucionalizada, y buscan una oferta de educación y de ocio que puedan compartir en familia, más apegada a la naturaleza y más preocupada por las emociones. Una oferta alternativa que en el norte de Europa hace años que se oferta, incluso dentro de los propios centros públicos.



Hace justo ahora un año abría en Dexo Amadahi, una escuela bosque, un concepto diferente donde niños de 3 a 6 años aprenden mientras juegan, plantan verduras y hortalizas, pasean por el Monumento Natural de la Costa de Dexo y también realizan todo tipo de actividades y juegos en compañía de sus padres, sin descuidar su currículo académica (lectura, escritura, matemáticas...). Más años lleva la Asociación Pedagógica Waldorf, con un centro educativo en Santa Cristina que ahora ha cerrado al trasladarse a otra zona menos urbana, más en contacto con la naturaleza.



"Hay muchos padres que creen que llevar a sus niños de 3 años a la escuela infantil es obligatorio. Y si dices que tu niño no va, te miran raro. Pero no es obligatorio escolarizarlos hasta los 6 años. Hace tiempo que surgió una necesidad, ya no una demanda, de realizar cambios en la escuela pública y todo lo relacionado con la educación infantil no obligatoria. Se pide una educación más relacionada con lo emocional, en contacto con la naturaleza, la crianza con apego, la pedagogía emocional. Lo mejor es que ahora, por fin, los padres tienen más opciones que la escuela convencional", explica la pedagoga Cristina Feijoó, de la Asociación Waldorf.



Las escuelas Waldorf, surgidas hace más de 90 años a iniciativa de padres y maestros, siguen la filosofía de respetar las etapas evolutivas del niño y enseñar mediante el juego libre, con cuentos, canto, juegos, pintura, cocina, paseos por la naturaleza... Y sin dejar de enseñar literatura, historia, ciencias, matemáticas, artes, lenguas extranjeras...



"Xanzá es un espacio abierto a personas de todas las edades, dirigido a promover un estilo de vida saludable con uno mismo y con el entorno, para mejorar la calidad de vida de manera integral, cognitiva, física y social. Nuestros pilares son la creatividad, la ecología, la emoción y el movimiento. Hay padres que no quieren escolarizar a sus niños de 2 o 3 años, pero sí que quieren que socialicen con otros niños. Ofrecemos actividades en dos grupos, de tres meses a dos años y de dos a seis años. Son actividades dentro de un juego libre, trabajando las habilidades psicosociales, para el crecimiento personal, enseñando a los niños a gestionar sus emociones... Conocemos varias familias de Oleiros que no tienen niños escolarizados o que estudian en casa", relata Laura Martínez, miembro de la Asociación de Danza Movimiento Terapia Española.



En Xanzá un día niños y padres están aprendiendo a hacer pan y al otro a hacer mermeladas, plantar verduras, hacer juguetes o bailar. Ofertan actividades específicas para niños pero también para familias, padres e hijos (danza, estimulación postnatal, masaje infantil...).



"Yo abrí hace solo un año y estoy muy, muy contenta. Y las familias que tenemos en Dexo ya están demandando continuidad, que se oferte también educación de Primaria, hasta los 12 años, pero eso ya es un proyecto a largo plazo. Nosotros entendemos que es el niño el que va marcando el currículum y no al revés como en la escuela tradicional. Y nosotros les damos las herramientas para conseguirlo. Y superamos el currículum oficial con creces. Respetamos los ritmos del niño, no los dividimos por la edad, cada uno tiene su ritmo. Y no es una enseñanza de estar sentado en una clase, con evaluaciones, es una enseñanza basada en la experiencia y en el juego libre y espontáneo. Tenemos una familia de Sevilla que se vino a vivir a Mera solo para poder matricular a su hijo un año en Amadahi, y acaban de contratar otro año más. Y tenemos muchas peticiones de Universidades para venir aquí alumnos a hacer las prácticas, estudios de fin de grado... Hemos tenido que rechazar varias porque no damos a más", explica Paz Gonçalves, maestra especialista en educación infantil con más de veinte años de experiencia y responsable de esta singular escuela bosque. Anuncia que el próximo curso (ya tiene matrícula abierta) habrá una burra, que hará las delicias de los pequeños.



"Yo como padre quiero una educación con otros valores, más en contacto con la naturaleza, que respete los ritmos de los niños... Estoy encantada. El mayor empezó en Waldorf y hacían juegos, rimas, muñecos de fieltro que luego cosíamos los padres... La pequeña, de 2 años, va a seguir pero el mayor va a Primaria ya, y como es enseñanza obligatoria no vemos alternativas... Conozco familias que se están planteando lo de la escolarización en casa, matriculando a los niños en escuelas extranjeras a distancia", señala Ana Blanco, primero clienta y ahora en la directiva de la Escuela Waldorf.