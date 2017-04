El PSOE sadense pide al Concello que haga de los intereses de Sada "la prioridad"

El PSOE de Sada, que forma parte del tripartito que gobierna la localidad junto a Sadamaioría y el BNG, reclama al Ejecutivo municipal que haga de los intereses del municipio "la prioridad" de la acción política. En un comunicado de prensa enviado ayer, los socialistas aseguran que deciden "levantar la voz" tras meses de "postura mediadora, discreta y cauta", dada su presencia en el Gobierno.



"Los intereses de Sada deben volver al núcleo de la política sadense. La institución municipal no debe ni puede soportar más cuestiones que van más allá del interés general", señala la formación socialista, que llama a no "tirar por la borda" el "esfuerzo para una Sada más social, más igualitaria y mejor".



Aunque no especifican en ningún momento el motivo concreto de su reproche, el Ejecutivo local reclama "responsabilidad" a los partidos del Gobierno y también a la oposición, a quien califica, en el caso del PP, "oportunista".