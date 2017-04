Los técnicos alertan de los fallos de depuración en la EDAR de Bens por la saturación de pluviales

La sobrecarga en días de lluvia impide a la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Bens tratar todo el caudal que recibe. Técnicos de la estación advierten en un informe reciente de que la llegada de aguas pluviales y fecales mezcladas en los días de abundantes precipitaciones provoca vertidos de aguas sin tratar y reclaman que los ayuntamientos adopten medidas para mejorar las canalizaciones y separar las aguas.



"Las elevadas conductividades registradas en el afluente de la EDAR de Bens están condicionando el funcionamiento y la explotación de la instalación", señala el informe. Entre las consecuencias de esta irregularidad los técnicos citan que "no se está sometiendo a tratamiento biológico todo el caudal para el que fue diseñada la EDAR", "se está bypasseando el caudal y no está siendo sometido a tratamiento secundario, tal y como exige la legislación aplicable". Por la sobrecarga de pluviales también "se está reduciendo la vida útil de los equipos ya que no están diseñados para las conductividades a las que están sometidos" lo que "implica un incremento considerable de los costes de mantenimiento y conservación". "Además del tratamiento biológico, también afecta negativamente a otros procesos, como son la desinfección, la digestión y deshidratación", avisa el informe.



Como recomendaciones generales, los técnicos instan a "revisar la red de saneamiento para localizar y subsanar los puntos de infiltración de aguas marinas". Señala que "dado que existe una variabilidad en las cargas afluente, principalmente entre la época seca y la época e lluvias, debería hacerse una respirometría -medición del consumo de oxígeno por parte de microorganismos al degradar los sustratos orgánicos en relación al tiempo- para cada una de las épocas" de modo que podrían fijarse valores distintos para el funcionamiento de la depuración biológica en cada temporada.



Los concellos que integran la gestora de la EDAR -A Coruña, Arteixo, Cambre y Culleredo- proyectan ya mejoras en sus redes para contribuir a la separación de modo que se evite la sobrecarga y se permita un correcto funcionamiento de la depuradora. Fuentes de la EDAR aseguran que se han abordado las deficiencias en el consejo de administración de la sociedad gestora y, aunque sin fijar un plazo concreto, se ha acordado que los ayuntamientos comiencen a tomar medidas cuanto antes.



Como observaciones generales a la explotación, el informe señala que "tanto la valoración global como la valoración de la calidad de la explotación se consideran buenas, repercutiendo negativamente en la valoración los cierres en el reactor biológico y el no alcanzar la garantía de desinfección en dos de las tres muestras analizadas". "Las muestras de agua tratada tomadas cumplen los límites establecidos en la directiva europea, mientras que cuatro de las seis muestras tomadas en el pozo emisario la incumplen", avisa. En cuanto a la desinfección, "no se alcanza el valor previsto en dos de las tres muestras analizadas". "La autorización de vertido no se cumple en dos de las seis muestras analizadas por superar el límite establecido para los coliformes fecales", señala.