El concejal de Deportes de Cambre dimite por la nota de mofa hacia el Celta

El concejal de Deportes de Cambre, el nacionalista Brais Cubeiro, ha dimitido esta tarde del cargo y a su acta de edil por el comunicado de prensa enviado enviado esta mañana en el que el Concello de Cambre, mofándose del Celta de Vigo, ofrecía el campo municipal de A Balastreira, en la parroquia de Cecebre, para que dispute sus partidos. Cubeiro niega haber sido el autor del comunicado de prensa que llevaba su nombre y que fue enviado por el concejal delegado de Cultura, Deporte e Mobilidade, el también nacionalista Dani Carballada.

"La nota de prensa que salió emitida desde la Concejalía de Deporte bajo mi nombre no la redacté ni tampoco comparto lo que se dice en ella", afirma Brais Cubeiro en su escrito de renuncia, en el que manifiesta su respeto por el Celta y el Concello de Vigo, y expresa "disculpas a todas aquellas personas que se pudieron ver afectadas".

"No estoy en política para hacer bromas ni faltar al respeto a nadie. Cualquier que me conozca sabe que esa no es mi forma de actuar", añade Brais Cubeiro. El edil insta a quien quiera obtener más información a que que se dirija al concejal delegado de Cultura, Deporte e Mobilidade.