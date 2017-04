El Concello rechaza abonar el sobrecoste por la cubierta de Mera

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró ayer más que reticente a asumir el sobrecoste de 54.000 euros que reclama la adjudicataria de las obras de la cubierta del Parque da Lagoa, en Mera.



El Ayuntamiento adjudicó la instalación de esta cubierta de madera y metacrilato a la empresa Melcor el pasado 21 de diciembre por un importe de 267.662 euros, tras ofrecer un 26% de rebaja sobre el importe de licitación. La adjudicación suscitó desde el primer momento las dudas del órgano de contratación, que reclamó informes técnicos al sospechar que la oferta podría considerarse temeraria por su "valor anormalmente bajo".



La empresa solicitó 54.000 euros antes de comenzar los trabajos y justificó su petición alegando que la cimentación con pilotes tenía que ser más profunda de lo que había previsto inicialmente. El regidor sostuvo ayer que la reclamación "no cuela" e instó a la adjudicataria a renunciar "si no le salen las cuentas". "Me parece muy grave, que hubiese mirado lo que contrataba y si no le salen las cuentas que renuncie", incidió el alcalde, que se mostró partidario de "eliminar a la empresa como contratante" y sacar nuevamente a concurso la obra", según manifestó en su intervención semanal en la cadena COPE.



El alcalde sostuvo recientemente que el estudio geotécnico estaba "bien hecho" y amenazó con tomar medidas judiciales y exigir responsabilidades tanto al redactor del proyecto, la consultora Cimarq, como a la adjudicataria de la obra, Ingeniería y Construcciones Melcor.