Convocatoria pública para retirar la maleza que cubre dos esculturas de El Pasatiempo

Segunda quedada vecinal por El Pasatiempo. Residentes en Betanzos han convocado a través de las redes sociales una nueva jornada de limpieza en el parque enciclopédico. En esta ocasión, para retirar la maleza que cubre los dos pedestales del muro de cierre. "En uno de ellos lograremos sacar a la luz la escultura de un ciervo de hormigón. El otro será una sorpresa, no hemos logrado documentar qué había allí", avanzan los organizadores.



La cita llega tres meses después de que un grupo de vecinos dedicasen una mañana de domingo a retirar los desperdicios que acentuaban aún más el deterioro de este rincón singular, que aguarda desde hace décadas por su declaración como Bien de Interés Cultural.



Más allá de adecentar este emblemático recinto ideado por los hermanos García Naveira, el objetivo de las quedadas no es otro que reivindicar este "tesoro" en horas bajas, como destacan desde la plataforma vecinal para salvar El Pasatiempo. Este colectivo ha conseguido reunir casi 7.000 firmas para reclamar la rehabilitación del parque, que sigue a la espera de fondos.



La quedada para retirar la maleza que oculta dos de las esculturas del parque está prevista para el próximo jueves 13 de abril, entre las 10.30 y las 14.00 horas. Entre la primera y esta segunda convocatoria vecinal, la preocupación por el futuro de El Pasatiempo se ha multiplicado. Especialmente tras derrumbarse parte del mural del estanque de la gruta. El desprendimiento disparó todas las alertas y suscitó un enconado debate político que se ha saldado, de momento, sin apenas avances.



Las obras para recuperar un el legado de los García Naveira, ese tesoro del que presumen todos los grupos de la Corporación, siguen sin fecha. El Gobierno local se ha comprometido a agilizar el proyecto y la Diputación ha manifestado su disposición a asumir el 45% del coste de los trabajos que, según el anteproyecto, rondarían los 1,3 millones.



La Xunta se muestra reacia a hablar de cifras hasta que el monumento disponga de una distinción que se hace de rogar, la de Bien de Interés Cultural. La Dirección Xeral do Patrimonio ha expresado su deseo de agilizar los trámites para que El Pasatiempo pueda presumir de BIC cuanto antes y, una vez cuente con esta catalogación, abordar las obras que deben ejecutarse y su financiación.



Los vecinos, hartos de promesas, han decidido tomar también la iniciativa por el BIC y han presentado su propia solicitud ante la delegación de la Xunta.