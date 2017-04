El edil de Deportes se desmarca de la nota de mofa al Celta y anuncia su dimisión

Comenzó como una "broma" y terminó con un anuncio de dimisión. El concejal de Deportes de Cambre, el nacionalista Brais Cubeiro, informó ayer de que renunciaba a su cargo tras desmarcarse del comunicado de prensa del Concello enviado a su nombre mofándose del Celta de Vigo. En la nota, el Ayuntamiento ofrecía al club el campo municipal de A Balastreira para que disputase sus partidos.



La nota apelaba con "retranca" a a las virtudes del recinto deportivo que, ironizaba, posibilitaría "por la ausencia de gradas, que no fuese necesario llenar de lonas publicitarias los lindes del rectángulo de juego para disimular la falta de aficionados celtistas". Bromeaba también con que el campo disponía de un "pequeño galpón de dos metros con espacio suficiente para acoger las vitrinas del Celtiña". La nota finalizaba haciendo "un llamamiento a la rivalidad sana" y deseando que el Celta "solucionase sus problemas para que siguiese siendo el segundo club de Galicia".



Horas más tarde y tras un enorme revuelo, Brais Cubeiro emitió un comunicado para desmarcarse de una nota, que había sido enviada desde el correo de su compañero de partido, el concejal de Cultura e Mobilidade, Daniel Carballada. "La nota de prensa que salió emitida desde la Concejalía de Deportes bajo mi nombre no la redacté ni tampoco comparto lo que se dice en ella", afirmó Cubeiro, que quiso manifestar su respeto por el Celta y el Concello de Vigo, y expresa "disculpas a todas aquellas personas que se pudieron ver afectadas".



"No estoy en política para hacer bromas ni faltar al respeto a nadie. Cualquier que me conozca sabe que esa no es mi forma de actuar", añadió. El edil invitaba a quien quisiera obtener más información a dirigirse a Daniel Carballada. El aludido emitió poco después un comunicado para asumir la autoría. El concejal atribuyó a "un error" que la hubiese enviado la nota firmada por su compañero Brais Cubeiro que, recalcó, "no tuvo absolutamente nada que ver con el envío". Carballada se disculpó y quiso dejar claro "que el Ayuntamiento y el Gobierno local fueron ajenos en todo momento al escrito remitido a los medios". "La autoría del comunicado es obra de mi puño y letra, personal e intransferible; fui yo, Daniel Carballada Rodríguez, quien redactó de la primera a la última palabra", alegó.



El teniente de alcalde lamentó "profundamente el daño causado en la sensibilidad" del resto de concejales y de los vecinos de Cambre, "así como de toda la familia del Celta". "La carta, como así se reconoce en la misma, está escrita con sorna y retranca, haciendo bandera de una rivalidad sana y bien entendida dentro del ámbito del fútbol. Pido, en tal caso, disculpas, de modo público y notorio. Nada más lejos de mi intención que incitar comportamientos violentos", recalcó.



El Concello pidió ayer disculpas y el alcalde, Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, quiso dejar claro que la nota "no representa en absoluto el sentir del Concello de Cambre ni del regidor" . El mandatario se puso en contacto con el presidente del Celta, Carlos Mouriño, "para trasladarle las disculpas por lo sucedido", y anunció que hará lo mismo con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Patiño ha convocado una sesión de la Junta de Gobierno Local para hoy a primera hora en la que "se abordará el tema junto al resto de ediles del Ejecutivo y donde se tratará de aclarar lo sucedido".



El BNG pide a Brais Cubeiro que se replantee su decisión de dimitir, que todavía no ha sido presentada formalmente y deja claro que no aceptará su renuncia. El PP califica los hechos de "inaceptable" e "impropios de un gobierno serio" lo sucedido y pide explicaciones.