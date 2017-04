Arteixo elevará el presupuesto un 26% para poner en marcha el nuevo servicio de basura

El Gobierno local de Arteixo propondrá en el próximo pleno elevar el presupuesto un 26% para poder comprar material para el servicio de basuras y para realizar diferentes obras en el municipio. De este modo las cuentas pasarán de los 33,5 millones actuales a 37,7 una vez se apruebe la propuesta en sesión plenaria. Estos 4,2 millones de subida procederán del remanente de tesorería, según señala la propuesta presentada por el alcalde, Carlos Calvelo, y que los grupos de la oposición recibieron ayer. Actualmente Arteixo dispone de cerca de diez millones de euros de remanente. Este documento justifica que estas inversiones son de "carácter inaplazable" y que no "pueden demorarse hasta el próximo ejercicio".



La subida del presupuesto será de 4,2 millones de euros, de los cuales 2,2 serán exclusivamente para poner en funcionamiento el nuevo servicio de basuras. El Concello empezará a gestionar la recogida y el tratamiento de residuos desde el 1 de enero del próximo año. Con este cambio en el presupuesto el Ejecutivo municipal da su primer paso formal para poner en marcha el nuevo servicio de basuras. Arteixo ya comunicó oficialmente al Consorcio de As Mariñas (entidad que gestiona el servicio en la actualidad) que no continuará en la entidad.



El Gobierno local arteixán incluye en su propuesta una partida de dos millones de euros para sufragar únicamente la adquisición de "maquinaria, instalaciones técnicas y utensilios para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos". Con estos fondos el Concello comprará los nuevos contenedores de basura, entre los cuales están los composteros para el rural. El Gobierno local incluye además 250.000 euros para la realización de campañas informativas entre los vecinos, el arrendamiento de los camiones de basura y la elaboración de estudios y trabajos técnicos relacionados con el nuevo servicio de residuos municipal.



En el incremento del presupuesto también hay una partida de dos millones de euros destinada a la ejecución de diversas obras. Destacan la reforma de la fachada del centro de salud de Arteixo, la construcción del centro social de A Lagoa, en Chamín, la ampliación del parque da Cega de Meicende, y la reforma del edificio de mayores. También aparece una partida de 50.000 euros para la creación de una línea de subvenciones para la instalación y reforma de ascensores.



Información a los vecinos



El Concello celebró ayer una reunión para informar a las asociaciones de vecinos del municipio de cómo será el nuevo servicio de basuras. El encargado de realizar la presentación fue un asesor del Gobierno local, José Manuel Álvarez-Campana, que estuvo acompañado por el concejal de Obras y Servicios Municipales, José Ramón Amado, y el alcalde, Carlos Calvelo. El asesor avanzó que Arteixo implantará un sistema de grupos de cinco contenedores. Cada área tendrá cinco depósitos diferentes: vidrio, envases de plásticos, papel y cartón, materia orgánica y resto de residuos. La denominación de este modelo es sistema bilateral EASY. Es por el que optó Vila-seca, que es un municipio de 22.000 habitantes de la provincia de Tarragona que ha conseguido con este método que su tasa de reciclaje (cantidad de residuos reutilizados) se haya triplicado.



El Ejecutivo municipal explicó que Arteixo dispondrá de 1.721 contenedores (incluidos los que tienen las empresas del polígono de Sabón). Álvarez-Campana aseguró que hay que buscar la "motivación vecinal" porque actualmente los contenedores están dispersos. El Gobierno local también afirmó que su objetivo es que el recibo de basura que deben abonar los vecinos sea inferior a 100 euros (actualmente el Consorcio lo tiene fijado en 126 euros). También señaló que pretende implantar el sistema del puerta a puerta en los comercios y hostelerías. "En zonas urbanas hemos visto que funciona muy bien", indicó Álvarez-Campana.



La próxima semana el Concello convocará nuevas reuniones para informar a los vecinos sobre el modelo del servicio de basuras y la propuesta con la ubicación de los contenedores. Los encuentros se realizarán por todas las parroquias del municipio. El Concello aún debe decidir dónde tratará los residuos. El concejal de Obras y Servicios Municipales, José Ramón Amado, asegura que el Concello mantendrá un encuentro con el Gobierno local de A Coruña en mayo para analizar si trata parte de su basura en la planta de Nostián.