El Gobierno reprueba al edil de la "broma pesada" al Celta y apoya que siga en el cargo

La Junta de Gobierno Local de Cambre acordó ayer por unanimidad reprobar al concejal del área de Cultura, Mobilidade e Deportes, Dani Carballada, del BNG, por la nota de prensa en la que, en tono sarcástico, ofreció al Celta el campo municipal de A Balastreira. El Ejecutivo municipal entiende que se trató de "una broma de mal gusto" que "se sobredimensionó" y apoya al edil para seguir en el cargo, en el cual "trabaja muy bien ", aseguró el alcalde, Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, en rueda de prensa ofrecida ayer junto a Carballada y al portavoz del tercer socio de Gobierno, el PSOE, Juan Evaristo Rodríguez.



Carballada reiteró sus disculpas públicas, que ya había trasladado horas después de enviar la nota que desató la polémica, y apuntó: "Metí la pata pero no la mano". El nacionalista explicó que continuará en el cargo por "responsabilidad" con el Concello de Cambre y con su formación política.



El concejal de Deportes, Brais Cubeiro, a cuyo nombre figuraba firmada la nota de prensa y cuya autoría se atribuye Carballada, sopesa continuar como edil a petición de sus compañeros de Gobierno y del otro edil del BNG, después de que el lunes anunciara su intención de dimitir como responsable del área deportiva del Concello y como concejal.



El alcalde y el portavoz socialista aseguraron que el "error" de Carballada, el "primero" según el regidor, no hará mella en el pacto de Gobierno. Patiño y Rodríguez alabaron, además, la labor de los dos concejales nacionalistas al frente del área de Mobilidade, Transportes, Cultura y Deportes.



Patiño reiteró las disculpas del Ayuntamiento y afirmó que "este hecho tiene que hacer pensar en la responsabilidad del cargo y de estar en un Gobierno". Aseguró que, tras disculparse con el presidente del Celta, Carlos Mouriño, el responsable del club vigués "aceptó las disculpas y entendió que se trata de una broma que se sobredimensionó, como creemos que se debe entender". "Incluso nos invitó al palco", afirmó Patiño.



El alcalde rechazó pedir la dimisión de los concejales del BNG, "que trabajan bien", y "poner el listón" en ese nivel". "Es un error que podemos cometer cualquiera", sostuvo. En cuanto al anuncio de dimisión de Cubeiro, Patiño defendió que "no debe dimitir". "Está haciendo un trabajo espectacular en Deportes y es una gran persona. Le hemos pedido que no abandone el acta. Está bastante afectado, pero dijo que iba a reflexionar", explicó ayer el primer edil.



El portavoz socialista coincidió con el alcalde en considerar que "se sobredimensionó" la nota. "Todos podemos cometer un error, quizá en este caso por falta de experiencia o porque la nota no siguió los cauces habituales", apuntó.