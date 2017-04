Seoane afirma que la Xunta colaborará en la puesta en marcha de un local vecinal en Mera

Fachada de la Casa do Mar de Mera.

Fachada de la Casa do Mar de Mera. la opinión

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, afirmó ayer que la Xunta cooperará en la compra de un local que compense a los vecinos de Mera de la pérdida de la Casa del Mar como punto de encuentro para celebrar actividades. El Concello adquirirá a una empresa un local "en la misma Praza da Lagoa". El Gobierno local tiene previsto invertir 175.000 euros en la adquisición de este inmueble de 220 metros cuadrados que dará servicio al colectivo vecinal y al club de remo.



"Va a cooperar la Xunta porque fuimos desposeídos de la Casa do Mar", incidía ayer el regidor en su intervención semanal en la Cadena SER. El conflicto se originó en 2013, cuando la por entonces conselleira de Benestar, Beatriz Mato, llegó a un acuerdo para que se pudiese compaginar el uso de la Casa do Mar como centro de día con la celebración de actividades vecinales. Este acuerdo no llegó a hacerse realidad y la asociación de vecinos de San Cosme de Maianca se vio obligada a utilizar un local de forma provisional en la plaza Ana Kiro, que fue vendido recientemente. El regidor defendía recientemente que la Xunta tiene la obligación de implicarse en la habilitación de un nuevo local para los vecinos dado que incumplió el acuerdo alcanzado en su día. García Seoane daba ya por segura ayer la colaboración del Gobierno gallego.