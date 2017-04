"No supimos ver ni de lejos la repercusión mediática"

El concejal que ha asumido la autoría de la nota de prensa que, con "claro tono humorístico", ofreció el campo municipal de A Balastreira al Celta, Dani Carballada, insistió ayer en asumir su "responsabilidad", incidió en que "lamenta profundamente" lo ocurrido y explicó que la intención era "echarle un poco de humor a un tema de actualidad" con una nota con "claro contenido humorístico" y que "para nada quiere alimentar comportamientos violentos". "Fue un error mandarla con el membrete del Concello. La intención era echarle un poco de humor a un tema de actualidad. No supimos medir ni ver, ni de lejos, la repercusión mediática y en redes sociales", explicó.



"Un error puntual no puede echar por tierra meses, cuando no años, de trabajo político. Aquí hay un concejal dando la cara. No era nuestra intención", manifestó el edil. Preguntado por si pensó en dimitir, aseguró que continúa por "responsabilidad" y por la "comprensión y serenidad" que recibió por parte de los otros dos grupos del Gobierno local, aunque admitió que "determinada presión de los medios, las redes sociales y comunicaciones en su propio domicilio" le hicieron "pensar en dejarlo". Insistió en que fue una "broma sarcástica" y aseguró que un funcionario vigués del área de Deportes vio la nota y "nunca le pareció mal". "No vimos el carácter desafortunado", dijo.