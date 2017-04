El Ayuntamiento advierte a los bañistas de que sean prudentes en las playas

La previsión de que numerosas personas acudan a las playas del municipio ante las buenas condiciones atmosféricas lleva al Concello de Oleiros a recomendar prudencia a los bañistas para evitar situaciones de peligro. Aunque el comunicado municipal no lo menciona, los arenales no dispondrán de socorristas, ya que este personal solo puede contratarse durante la temporada de verano, razón por la que el Concello recomienda a los usuarios de las platas que respeten las normas y no cometan imprudencias.



También se recuerda la obligación de estacionar de forma correcta los vehículos en los aparcamientos públicos existentes, ya que el Concello considera que el espacio disponible es suficiente. El Gobierno local advierte que quienes utilicen lugares no permitidos molestarán a los vecinos y además podrán ser multados.