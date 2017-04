Carral recibe este mes solicitudes para participar en la XV Festa do Pan y Feira Medieval

El Concello de Carral recibe hasta el día 30 de este mes solicitudes para participar con un puesto en la XV Festa do Pan y la Feira Medieval de Carral, que se celebrarán los días 13 y 14 de mayo. Los artesanos interesados en contar con un puesto en la feria deberán enviar fotos del puesto, la mercancía y la vestimenta con su solicitud y no se les permitirá despachar productos que no consten en ella. El precio de los puestos de artesanía será de 40 euros para los que midan hasta tres metros de largo y de 60 euros para los que tengan mayor longitud, los puestos de gastronomía costarán 60 euros más 4 euros por metro cuadrado de superficie ocupada y las tabernas deberán abonar 120 euros más 4 euros por metro cuadrado. La decoración de puestos deberá ser medieval y solo se usará plástico si llueve.