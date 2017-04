Deniz Tek dará el día 20 en el Forum Celticum uno de sus únicos conciertos previstos en Galicia

El cantante, guitarrista y compositor Deniz Tek, miembro fundador de grupo australiano de rock Radio Birdman, ofrecerá un concierto junto a su banda el próximo día 20 de este mes en el Forum Celticum de O Burgo. La actuación comenzará a las 22.00 horas.



Acompañado por Keith Streng, guitarrista y vocalista de The Fleshtones, y por The Godoy Twins, Deniz Tek ofrecerá en el Forum Celticum uno de los dos únicos conciertos previstos en Galicia dentro de la gira española de Mean Old Twister Tour 2017. Las entradas anticipadas costarán 12 euros y pueden comprarse a través de la página www.galitickets.com, Discos Portobello y el propio Forum Celticum. En taquilla, los billetes para el concierto se venderán a 15 euros.