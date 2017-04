Intervención avisa de que el uso habitual del remanente "provoca inestabilidad"

El departamento municipal de Intervención alerta de que la "recurrente" utilización del remanente de tesorería "provoca inestabilidad", además de que "evidencia la falta de previsión en la ejecución presupuestaria". La funcionaria municipal advierte de que "año tras año se acude a la utilización del remanente para la financiación de suplementos de crédito y de créditos extraordinarios que no se llegan a ejecutar en el año de aprobación, por lo que para el ejercicio siguiente de nuevo se acude a la incorporación de remanentes de crédito", como figura en el informe por la incorporación de 4,2 millones de euros al presupuesto municipal de este año prevista por el Gobierno local, lo que supone un incremento de un 26% en las cuentas municipales.



La habilitada nacional avisa de que "se está consumiendo ahorro" con la incorporación de remanentes de crédito. Avisa, además, de que las modificaciones que elevarán el presupuesto de 33,5 a 37,7 millones de euros "suponen un incumplimiento" del objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de la regla de gasto, por lo que informa desfavorablemente. Sin embargo, informa a favor del expediente "en cuanto a que se ajusta a las previsiones normativas" del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.



"Para evitar entrar en inestabilidad hay que realizar una planificación del gasto ajustada, evitando en lo posible tener que recurrir a la incorporación de aquellos créditos que no llegan a la fase de reconocimiento de la obligación y que supone lastrar al ejercicio siguiente tales créditos no utilizados", señala la interventora. Apunta en su informe que se debe dejar para "el momento de aprobación de la liquidación del ejercicio 2017, cuando se pongan de manifiesto tales cumplimientos o no [de la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria], la adopción de las medidas legales previstas en cuanto a la formulación y aprobación de un Plan Especial de Financiación.



De los 4,2 millones que se prevén incorporar, 2,2 se destinarán a poner en marcha la gestión municipal del servicio de basura y 2 millones, a diversas obras.