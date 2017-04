Un vendedor de la ONCE reparte 350.000 euros entre nueve clientes con el cupón

"Soy el más feliz después de los clientes". Luciano Ferreño, que vende el cupón de la ONCE desde hace un año, se estrenó este martes como repartidor de grandes premios. Tras un año de sustituciones en A Coruña y un mes al frente del puesto de la ONCE en la avenida Balneario de Arteixo, Ferreño hizo felices a nueve clientes con el premio del cupón.



Ocho han ganado 35.000 euros cada uno con el cupón. Un noveno duplica el premio porque decidió comprar dos boletos, así que, en total, se ha llevado 70.000 euros. "Siete u ocho clientes premiados han venido hoy [por ayer] a decirme que habían ganado e incluso con alguno he ido al banco. Sé quiénes son, pero prefieren mantenerse en el anonimato", explicaba ayer Luciano Ferreño, quien remarcaba el agradecimiento que siente por quienes le compran el cupón. "Ponga que estoy muy agradecido a todos mis clientes por colaborar con la ONCE", remarcaba al periodista.



La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) destacó ayer que su agente vendedor ha llevado la ilusión de la ONCE hasta la Avenida Balneario, número 51, "donde lo celebra con algunos de sus clientes habituales".



El cupón de la ONCE del martes estaba dedicado a la Hermandad de San Gonzalo, de Sevilla y también dejó premios en localidades de la Comunidad de Madrid (350.000 euros); Región de Murcia, agraciada con 175.000 euros; y Cataluña (175.000 euros). El cupón diario ofrece 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.