El BNG denuncia a la Valedora trabas para tener una copia del plan de San Marcos

El BNG de Abegondo ha denunciado ante la Valedora do Pobo las "dificultades que el Concello provoca para obtener copia del plan parcial de San Marcos, actualmente en información pública". Los nacionalistas critican que el proyecto no puede consultarse en la página web del Ayuntamiento y que pasados ocho días no les han facilitado copia del documento tras solicitarla por escrito.



En su denuncia, el BNG solicita que "empiecen a contar de nuevo los plazos". "No es la primera vez que esta situación se produce en el Concello de Abegondo, situación fácilmente constatable si se comparan las publicaciones de la página web con los anuncios publicados en los diarios oficiales", asegura. "Pedimos al Gobierno local que cumpla la legislación y no dificulte la participación de los vecinos", manifiesta la candidata del BNG en Abegondo y responsable comarcal, Cristina López.