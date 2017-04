A exalcaldesa Esther Pita regala duas fincas ao Concello de Oleiros

A ex alcaldesa do Concello de Oleiros, Esther Pita, acaba de doar ao Concello dúas fincas situadas en Montrove e Santa Cruz que suman 7.120 metros cadrados. A de Montrove sitúase nas inmediacións da urbanización Lamastelle e ten unha extensión de 6.650 metros. A de Santa Cruz está no centro da vila, xunto ao Colexio PargaPondal, e ocupa 470 metros de solo urbano.

Esther Pita formou parte da corporación desde os inicios da democracia con Alternativa dos Veciños. Foi alcaldesa do Concello de Oleiros durante 6 anos.