"La parroquia de Liáns me ha dado mucho y quiero agradecérselo"

- Por qué ha realizado esta donación?



-Mira, mi marido va a hacer dos años que murió, no tuvimos hijos... Y los dos siempre tuvimos un cariño especial hacia Liáns, hacia sus vecinos. Le hicieron un homenaje a mi marido, Nardo, al darle su nombre al campo de fútbol del Santa Cruz, antes me lo hicieron también a mí al ponerle mi nombre a la plaza de Santa Cruz... Estas dos cosas me tocaron mucho y pensé que debía darle también algo a Liáns para agradecérselo, siempre he estado muy ligada a este pueblo. Sé que a Nardo le hubiera gustado. Antes lo hablé también con la familia más cercana, sobrinos y cuñados, se lo expliqué y estuvieron de acuerdo al ser para un bien común. Fui al notario y presenté el escrito de donación en el Concello, ahora tienen que aprobarlo.



- Son dos terrenos que van a formar parte de dos parques públicos y por los que el Concello obtendrá aprovechamiento.



-Sí, uno, un ferrado y pico, está detrás del colegio Parga Pondal y el plan general prevé ahí una urbanización, As Babilonias, que incluirá un parque público, irá hasta casi el camping de Los Manzanos. Mi terreno está casi al lado del río. Ahí el Concello tendrá aprovechamiento. Luego la otra finca, de más de 6.000 metros, está entre el cementerio de Liáns, Lamastelle y O Catasol, donde va otra urbanización, y tendrá aprovechamiento para el Parque Metropolitano Dos Veciños.