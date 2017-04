Uxes se une contra la línea continua

Los vecinos de Uxes, en Arteixo, han iniciado su particular guerra contra la línea continua que la Diputación ha pintado en la travesía de la Estación a lo largo de un kilómetro. Los residentes denuncian que el pasado día 10 se pintó la nueva señalización de la carretera, que prohíbe girar a la izquierda a los vecinos para entrar o salir de sus propiedades. Uno de los vecinos, José Antonio Deza, ha reunido 120 firmas para reclamar que la línea sea discontinua, de tal modo que se pueda hacer cualquier giro de forma legal. Ayer Deza entregó las firmas al concejal de Obras, José Ramón Amado, que enviará un escrito a la Diputación, titular de la vía, para exigir la modificación de la señalización de la travesía.



"Es una desfeita. Que se dignen a venir aquí y lo vean", afirma uno de los residentes afectados, José Luis Mañana. Esta misma queja se repite entre la mayor parte de los vecinos. Otro de los afectados, Severino Rúa, denuncia que esta señalización les obliga "a pisar la raya continua" porque no hay ninguna rotonda para cambiar de sentido, lo que les expone a recibir una multa de 200 euros si les ve la Policía Local o la Guardia Civil.



El impulsor de la recogida de firmas explica que antes de esta señalización en el vial no hubo "accidentes" y que la mayor parte de los cruces tienen un espejo que mejora la visibilidad. José Vázquez Lago es otro de los que rechazan esta línea continua. "No se puede dejar así a los vecinos", asegura. Otro de los motivos que enfada a los residentes de Uxes es que en la travesía de la Estación no se aplica el mismo criterio que en la carretera de Feáns a Arteixo (el titular es la Diputación), donde hay una línea discontinua siempre accesos a las propiedades colindantes con la carretera.



El organismo provincial, que es la titular de la travesía de la Estación, ha pintado una línea continua que prohíbe los giros a izquierda entre en este vial y el núcleo de Souto, en Culleredo. El organismo provincial solo ha realizado dos excepciones: en las entradas a los terrenos de Adif y la empresa Aztúa. En estos dos casos les ha habilitado una línea discontinua, que les permite hacer cualquier tipo de giro. El Gobierno provincial alega que la señalización de la carretera se realizó "conforme a lo que estipula la ley". También señala que los técnicos de Vías y Obras "estudiarán las quejas por si algún punto fuera susceptible de permitir el giro a la izquierda". La Diputación amplió esta carretera hace unos meses y pintó la nueva señalización horizontal el 10 de abril. Este vial era más estrecho y los carriles no estaban marcados.