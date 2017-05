Aulas de vanguardia en la comarca coruñesa

Con la innovación por bandera, alumnos de FP de la ciudad y el área han combinado conocimientos e inventiva para crear productos de lo más dispares. Los resultados de los proyectos se mostraron ayer en la feria FP Innova, en la Cidade da Cultura, en Santiago, donde presentaron sus propuestas alumnos de FP Someso, del IES A Sardiñeira, el Ánxel Casal, de A Coruña; el Isaac Díaz Pardo de Sada, el IES Universidade Laboral de Culleredo, o el IES de Curtis. Los proyectos participantes habían sido seleccionados y subvencionados por la Consellería de Educación en el proyecto Lanzadera.



"No teníamos vestuarios y convertimos esta necesidad en una oportunidad de aprendizaje", explica el profesor y coordinador del proyecto de la Laboral, Ramón Creo. El centro instaló "vestuarios con consumo casi nulo", lo que ejecutaron casi en su totalidad los alumnos de tres ciclos. "Donde había aseos y urinarios ubicamos también duchas y vestuarios. El ahorro más importante vendrá porque hemos cambiado los urinarios convencionales por otros de tecnología seca, que no consumen agua. Además, reutilizamos el agua gris, como la del lavabo, para urinarios y parte de la limpieza de las instalaciones", señala. La energía para todo el sistema es solar y fotovoltaica.



Seguir a los aviones en tiempo real fue el objetivo, conseguido, de los alumnos del ciclo medio de Administración de Sistemas Informáticos del instituto de Curtis. "Montamos un receptor con una tecnología nueva para un control de los aviones más automático, con menos intervención humana. No pudimos llevar la instalación del instituto, así que en la feria mostramos los datos en los ordenadores", explica el profesor y coordinador del proyecto, Roberto Carlos Chao.



Protectores auditivos personalizados. Es la propuesta que presentaron los alumnos de Audioloxía Protésica CIFP Ánxel Casal. Su producto está dirigido a profesionales que, aunque no tienen que llevar protección porque en su trabajo no se superan los decibelios fijados por ley, están sometidos a ruidos molestos. También a nadadores, a estudiantes que necesitan silencio o a personas a las que les cuesta facilitar el sueño. "Se adaptan al pabellón auditivo y ofertan una protección absoluta", explica la coordinadora, Paula Díaz.



El instituto Isaac Díaz Pardo, de Sada, presentó Termolagoa, un proyecto de ropa y plantillas térmicas que pueden ser programadas desde el teléfono móvil. Esta miniempresa se propuso como objetivo reducir costes para sacar al mercado una oferta más económica de este tipo de productos y que pueda llegar a más clientes, El objetivo es venderlos a través de la página web.