Jove controla el 61% del suelo del sector del golf de Xaz a través de tres sociedades

El conocido empresario Manuel Jove Capelán controla algo más del 61% de la superficie total de la macrourbanización que se ejecutará en la zona de Xaz en Oleiros, la que incluye campo de golf y 700 viviendas, la de mayor envergadura en la comarca coruñesa en los últimos tiempos y que está en sus últimos trámites después de más de una década de gestación: la Alcaldía acaba de aprobar inicialmente el proyecto de compensación.



Jove es propietario de unos 720.000 metros cuadrados dentro del ámbito a través de tres sociedades: Agrícola Jaz (409.491 metros cuadrados), Nova Galiza Urbanizadora (150.383 metros) y Amatista Gestión de Patrimonio y Suelo (161.422 metros cuadrados). Ningún propietario particular tiene ni la tercera parte de esta suma, el que está más cerca, con unos 90.000 metros cuadrados, es la familia Sanjurjo (varias ramas).



El empresario, al ser el propietario mayoritario e impulsor del proyecto, también es el que tendrá que poner más dinero de gastos de urbanización, 11,3 millones de euros.



La ejecución de esta urbanización le reportará ingentes beneficios al Concello de Oleiros. Para empezar, algo más de un millón de euros por los convenios urbanísticos que firmó en su día con la asociación gestora (2005 y 2008). Aunque inicialmente se debía aportar al Ayuntamiento 3 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables, al final fueron 2 metros.



La Junta de Compensación afirma que en agosto del año pasado ya ingresó la mitad de este millón del convenio, 538.042 euros exactamente, y con la aprobación definitiva del proyecto de compensación debe entregar los 527.000 restantes. Además de este millón, Oleiros recibirá, por el 10% de cesión obligatoria del aprovechamiento urbanístico, unos terrenos que están valorados en 2,7 millones de euros. Es lo que podría ingresar el Concello si vendiese ese aprovechamiento, que es lo que suele hacer.



Pero además el Ayuntamiento, al poseer suelo dentro del sector, la mayoría por ser titular de caminos (en total 22.266 metros cuadrados), también recibirá aprovechamiento en las futuras viviendas (chalés pareados y plurifamiliares libres y de protección). No obstante, como cualquier otro propietario, aquí sí deberá poner su parte de gastos de urbanización (en el caso del 10% de aprovechamiento está exento). El alcalde anunció hace unos meses que le corresponderían al Concello 70 viviendas en el sector.



Oleiros también es titular de 23 terrenos a título fiduciario, porque aún no han aparecido los dueños después de tanto tiempo, o están en paradero desconocido.



El Concello además recibirá 300.000 metros cuadrados de suelo para zonas verdes, espacios libres y zona deportiva (un campo de fútbol) en este entorno. Las obras de urbanización del sector se adjudicaron en diciembre de 2015 por 14 millones de euros a López Cao, según anunció el alcalde.



El suelo urbanizado en este sector se ha valorado en 384,89 euros y el del suelo sin urbanizar en 220,27 euros (la unidad de aprovechamiento). El Gobierno oleirense también es propietario proindiviso del campo de golf de 18 hoyos. Tiene un 47% y la junta de compensación un 53%. Entre las dos partes tienen que abonar 1,2 millones del coste de ejecución del campo.



El coste total de la urbanización, solo urbanizar (sin contar la construcción de vivienda) asciende a 18,5 millones de euros. Las expropiaciones suman 175.904 euros (cuatro viviendas con sus galpones, la mayoría en muy mal estado, ya fueron demolidas en 2013) y la indemnización por derribo de elementos (cierres, portales), fue de 557.490 euros. Solo en pavimentación el gasto ya se calcula en 2,1 millones; en saneamiento 1,1 millones y en energía eléctrica y alumbrado 1,5 millones.



Hubo 101 propietarios de terrenos que ni vendieron ni se incorporaron a la junta de compensación y se aprobó un proyecto de ocupación directa por el que el que no tenía terreno suficiente para pagar con aprovechamiento, recibía el importe en metálico. Tras aprobarse este proyecto, una veintena de propietarios se decidieron a vender y en todos los casos menos uno de unos particulares, se vendió a Amatista.