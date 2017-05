"Queremos transmitir a la gente que viene a comprar droga que aquí va a salir caro"

La Policía Local de Arteixo ha empezado esta semana una campaña de controles antidroga en Meicende. ¿El objetivo? Combatir la venta de estupefacientes que se produce en el núcleo de As Eiras. El concejal de Seguridad Ciudadana, José María Sánchez Novo, reconoce que "hay mayores denuncias de los vecinos" sobre este tema y asegura que los controles policiales tienen como meta disuadir a posibles compradores de acudir a Meicende. Sánchez Novo anuncia que agentes de la Policía Local patrullarán diariamente la zona de As Eiras y afirma que los controles se prolongarán "lo que haga falta"

- ¿Cuál es la finalidad de los controles antidroga que han empezado a realizar en Meicende?



-La finalidad del control es actuar sobre la demanda que hay de sustancias psicotrópicas en As Eiras, en Meicende. Actuar sobre la oferta es muy complicado y lo que tratamos es de perseguir el consumo. Queremos transmitir a la gente que viene a comprar a esta zona que aquí va a salir muy caro hacerlo. Seguiremos haciendo controles continuamente, que se van a prolongar lo que haga falta. Haremos turnos presenciales en la zona todos los días. Este problema al equipo de Gobierno y a la ciudadanía de Meicende nos tiene muy preocupados. También vamos a hacer controles en otros dos puntos que sabemos que hay en Arteixo. En Sol y Mar haremos controles a menudo. Tenemos puntos a pequeña escala que está controlando la Guardia Civil.



- ¿Los controles se realizarán a diario?



-Los controles van a ser cuando la gente menos se lo espere. Con el control de ayer [por jueves] a lo mejor esta gente durante un par de días se relaja. Y cuando vuelvan les metemos el palo. Los controles los vamos a hacer muy a menudo. Vamos a incidir en ello. Los controles los vamos a prolongar el tiempo que sea necesario. Queremos erradicar en Meicende y en el ayuntamiento de Arteixo lo que es la venta de estupefacientes. Que vayan a comprar a A Coruña o a Madrid, pero que estemos tranquilos en Arteixo.



- ¿Por qué han decidido empezar ahora con los controles?



-Porque vemos que hay mayores denuncias de los vecinos. Si nos lo piden, nosotros vamos. No vamos a regatear esfuerzos con tal de erradicar el tema de la droga.



- ¿Han recibido muchas quejas o denuncias en cuanto a incremento de la inseguridad?



-Tenemos denuncias verbales todos los días. Y cada vez más. Vamos a intentar que haya menos denuncias. También tenemos el plan de urbanización de As Eiras, que va a afectar mucho. Va a ayudar a eliminar el tema de drogas.



- ¿Creen que con el plan se logrará eliminar el problema de las drogas prácticamente?



-Prácticamente no se elimina nunca. A lo mejor hasta te venden droga en la calle Real.



- Pero al menos se dificultará la venta de drogas en la zona.



-Vamos a intentar poner trabas a la venta de drogas. Si conseguimos evitar la venta y sanear la zona nos irá mucho mejor. Lo que nos interesa es que la gente no consuma porque si no toman drogas no hay venta. Nos interesa a todos.



- ¿Cómo valora el control que realizó la Policía Local el jueves?



-Muy positivo. Tuvimos policías de paisano con coches camuflados. Comprobamos que hubo coches que iban hacia allí que al ver los controles siguieron de largo. Hubo un momento en el que empezó a bajar el volumen de coches y de gente que iba a pie para allí. A partir de ahí ya empezamos a hacer los controles rutinarios de mirar los vehículos.