Bergondo en San Juan desalojará las playas a las cuatro de la madrugada por la pleamar

La Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil de Bergondo llevarán el dispositivo especial de seguridad en la noche de San Juan en las dos playas en las que se permite realizar hogueras, Gandarío y O Pedrido.

Los dos arenales serán desalojados a las cuatro de la madrugada ante la previsión de una pleamar. A esa hora será obligatorio apagar las hogueras y salir de la playa. El dispositivo comenzará ya por la tarde, para vigilar que no se introducen en las playas materiales no permitidos como palés, muebles o botellas de cristal. En Gandarío además se acotará una zona donde no se podrán hacer hogueras. Se colocarán más contenedores en la zona.