Dispositivo especial en Bergondo para evitar que un vertido de gasoil llegue al río

Efectivos de Protección Civil de Bergondo, Policía Autonómica y trabajadores de la empresa concesionaria del saneamiento han desplegado un dispositivo especial para evitar que el vertido de gasoil de un camión llegase al río. La alerta saltó a las ocho de la mañana, al denunciar un particular el derrame de gasoil de un trailer estacionado en el polígono industrial de Bergondo. Al llegar al punto, los efectivos comprobaron que no había roturas en el depósito del camión y que el gasoil caía por el tapón debido a la inclinación del vehículo.

El combustible llegó a una arqueta de la red de recogida de pluviales, pero los efectivos frenaron su alcance y no llegó al río, según informan desde el Concello de Bergondo.

El Ayuntamiento pide a los conductores de vehículos pesados que extremen las precuaciones dado el impacto al medio natural de este tipo de vertidos.