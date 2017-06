La Xunta tumba el cambio de uso de las parcelas de la Schweppes y de Gundín

La Xunta ha tumbado la propuesta del Concello de Arteixo para autorizar los usos comerciales en la parcela de la Schweppes y en la de Muebles Gundín, situadas en el polígono de Sabón. Esta es la respuesta que recibió el Concello a finales de 2016 y que ha transcendido esta semana. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio considera que la pretensión municipal de aumentar las alturas permitidas de los edificios de tres a cinco "no está justificada" y exige al Concello que modifique la propuesta. El Gobierno local prevé aprobar en un pleno la próxima semana un nuevo documento que incluya las correcciones de la Xunta.

El Gobierno gallego argumenta que el incremento de las alturas permitidas no está justificado debido a que en la actualidad el planeamiento de Arteixo marca tres como tope y advierte de que "se incumple así la condición establecida por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural", que aceptaba el plan siempre y cuando el Concello no incrementase las alturas permitidas para las nuevas edificaciones de estas parcelas. La Xunta también reclama al Ayuntamiento que concrete qué son "usos notoriamente incompatibles con el polígono" y la prohibición de viviendas en el parque empresarial.

Otro de los motivos que llevó a la Xunta a tumbar la propuesta de Arteixo fue que esta en el caso de la parcela de la antigua fábrica de la Schweppes obligaba al propietario del terreno (una sociedad de Manuel Jove, José Colllazo y Modesto Rodríguez) a ceder un edificio de 600 metros cuadrados al Concello. Medio Ambiente advierte que en este caso "no son exigibles cesiones de terrenos dotacionales" al tratarse de suelo urbano consolidado. Los dueños solo deberán ceder el frente de la parcela para ampliar la avenida de la Diputación. La empresa entregó al Concello este mes un escrito en el que asume el "compromiso de cesión voluntaria de carácter no oneroso".

El Ejecutivo realiza la misma advertencia en el caso de la parcela de Gundín, donde el Concello obligaba a los dueños a construir una nueva zona verde y a ceder un local al autorizar al autorizar los usos comerciales. "En suelo urbano consolidado no son exigibles las cesiones de terrenos dotacionales", asegura la Xunta en su respuesta.

El Concello inició hace tres años los trámites para permitir las actividades comerciales en la parcela de la Schweppes y en la de Gundín, ya que en la actualidad en el polígono de Sabón solo se pueden implantar empresas con actividades industriales.