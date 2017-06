Arteixo reformula el plan de la Schweppes y minimiza los cambios que exige la Xunta

El Concello de Arteixo elevará la próxima semana a pleno una modificación del plan para recalificar las parcelas de la fábrica Schweppes y Muebles Gundín tras rechazar la Xunta su anterior propuesta por considerar injustificado el incremento de altura de tres a cinco plantas y por prever cesiones de zonas verdes y dotacionales que no procede exigir en sueño urbano consolidado. Como informó este diario, la Consellería de Medio Ambiente e Territorio exigía también al Ayuntamiento que concretase qué son "usos notoriamente incompatibles con el polígono" y la prohibición de viviendas en el parque empresarial.

La resolución autonómica es de finales de 2016, pero ha trascendido ahora, a raíz de que el Ejecutivo anunciase un pleno para aprobar un proyecto refundido que incluye las correcciones que reclama la Consellería de Medio Ambiente.

El alcalde, Carlos Calvelo, alega en su propuesta que los cambios introducidos en el proyecto son "no sustanciales" y que no es preciso someter el proyecto un nuevo trámite de exposición pública. Los informes facilitados de momento a la oposición avalan los cambios, pero sin detallarlos, más allá de que aclarar que la empresa propietaria de los terrenos, Starcoproperty, (una sociedad de Manuel Jove, José Collazo y Modesto Rodríguez) ha asumido el "compromiso de cesión voluntaria de carácter no oneroso".

El Ejecutivo comenzó a tramitar el proyecto de cambio de uso de las parcelas en 2014, dado que actualmente solo se permiten usos industriales. El plan fue aprobado provisionalmente en julio de 2016 entre fuertes críticas de la oposición. BNG y PSOE criticaron la falta de concreción sobre los planes de Starcoproperty para la parcela de la Schweppes, dado que de momento solo ha trascendido que pretende instalar un workcenter. Socialistas y nacionalistas manifestaron sus sospechas de que la recalificación posibilitaría un área comercial y expresaron su preocupación por el pequeño comercio.

El BNG, que presentó alegaciones que fueron desestimadas, celebraba ayer una resolución autonómica que, sostiene, refrenda parte de sus críticas al proyecto.