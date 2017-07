Nuevas ampollas por las contribuciones especiales

"Un 'pillo' no paga lo que le corresponde e intenta que se lo paguen los demás. Lo raro es que grupos políticos y vecinos lo defiendan". Con este tuit, el alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ha generado malestar en uno de los tres vecinos que deberán pagar el 90% del coste de urbanizar los frentes de sus casas en la calle Sixto, tras aprobar el Gobierno local en solitario que aplicará la fórmula de contribuciones especiales. "Está claro que lo que pretenden [los miembros del Gobierno local] es generar o hacer viral la idea de que yo quiero que me paguen las aceras cuando lo que pedía era por la seguridad global de la vía", sostiene el vecino, e incide en que las licencias de construcción emitidas para la obra de su vivienda no exigían la urbanización de su frente, como recogen informes técnicos recientes.

El vecino lamenta la "falta de educación y de respeto" del alcalde por su mensaje en las redes sociales. Este vecino había avisado de que estudiaría recurrir a la justicia tras conocer que el Ayuntamiento aplicaría las contribuciones especiales, además, con el máximo porcentaje previsto para los vecinos.