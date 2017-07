La Xunta ve injustificada la supresión de suelo protegido agrícola y natural que planea Curtis

Sin suelo rústico de protección natural o paisajística pese a albergar hábitats de interés prioritario. Curtis, el municipio que acogió este año los actos de aniversaria de la Reserva de la Biosfera, no delimita suelo rústico de protección natural o paisajística en su propuesta de modificación del plan general. La Xunta advierte de la procedencia de preservar hábitats de interés prioritario como los de As Brañas do Deo, (que comprende también terrenos de Aranga), bosques de ribera y de la Serra da Cova da Serpe, que solo dispone de una protección forestal.