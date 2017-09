Calvelo: "No vamos a admitir ni un solo realojo de la conservera ni de A Coruña"

"No vamos a admitir ni un solo realojo de la Conservera Celta ni ningún otro que venga de A Coruña". El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ofreció una rueda de prensa para denunciar que una familia procedente del antiguo poblado de Penamoa hace "insostenible" la vida de un edificio en la travesía de Meicende. También aseguró que A Coruña ha realizado nuevos realojos en Arteixo y vaticinó que podría hacer lo mismo con los vecinos de la Conservera Celta. Estas acusaciones las negó ayer el regidor coruñés, Xulio Ferreiro, que afirmó que "no ha habido ninguna reubicación" en los dos últimos años y que las familias realojadas en Arteixo proceden de "asentamientos desmantelados en A Coruña en mandatos pasados". Fuentes del Concello coruñés criticaron que "lo más grave es la manera" en la que Calvelo habla de personas en situación de vulnerabilidad y le pidieron que rectificase. "Son personas, no cosas, no sobran, ni en Arteixo ni en ningún sitio", sentenciaron las mismas fuentes.

El alcalde de Arteixo (PP), que ayer estuvo acompañado por miembros de la Asociación de Vecinos San José Obrero de Meicende, de cuya directiva formó parte, y por las ediles de Servicios Sociales y Fiestas, recupera las críticas que realizó al equipo de Javier Losada (PSOE) en 2011 por la gestión del traslado de chabolistas a Arteixo, antes de las elecciones que ganó el popular Carlos Negreira. Desde entonces no había vuelto a abordar el tema. Durante este tiempo Calvelo incluso votó a favor de que la Diputación financiase el plan de A Coruña para erradicar los poblados chabolistas.

Este protocolo establece que las familias que se acojan podrán residir en régimen de alquiler social durante un máximo de cinco años. A estas familias se les piden requisitos como que no tengan deudas con la Hacienda municipal y que, si las tienen, cumplan un plan de pago, de modo que, cada mes, ingresen no solo la renta del alquiler sino también un porcentaje de la cantidad adeudada. El regidor de Arteixo criticó ayer que los Servicios Sociales de A Coruña realojen a chabolistas sin ponerse "en contacto en ningún momento" con Arteixo. El Gobierno local de A Coruña replicó que el martes mismo mantuvo una conversación con Xiao Varela, edil responsable del Plan de Hábitat Digno del concello coruñés.

Calvelo afirmó que es "indignante" que el Concello vecino alquile pisos a realojados en Arteixo a través de Afundación y que no utilice las viviendas sociales que hay en la ciudad. El convenio del Concello coruñés con Abanca es de 2009, según fuentes de la entidad. "¡Los vecinos de Arteixo estamos hartos! Es indignante. En Meicende queremos convivir", argumentó. Calvelo explicó que Afundación busca los pisos a los realojados y les paga el alquiler con fondos del Concello coruñés. El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, respondió que "lo que hay es atención y seguimiento a familias que están ubicadas en Arteixo desde hace años" y que los Servicios Sociales realizan un "seguimiento" a familias.