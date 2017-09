La oposición reclama al alcalde prudencia sobre el realojo de chabolistas en Arteixo

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, se ha quedado solo en su postura de no admitir más realojados de A Coruña. Los tres grupos de la oposición -PSOE, BNG y TeGa- coinciden en reclamar prudencia al regidor, que el miércoles convocó una rueda de prensa para alertar de que una familia de realojados de Penamoa provocan altercados en Meicende y que los Servicios Sociales de A Coruña no se coordinan con los de Arteixo.

El portavoz del PSOE, Martín Seco, aseguró que a "Carlos Calvelo se le ha agotado la responsabilidad y una vez más busca fuera" de Arteixo "los problemas que tiene dentro". La edil Silvia Seixas, del BNG, reclamó "prudencia" al regidor y advirtió de que Calvelo "está buscando más un conflicto político" que "una solución a un problema". También recordó que Arteixo sufre "tráfico de drogas" y "robos" y no dice nada. "Es una irresponsabilidad política", asegura Seixas.

Terra Galega, que pide al alcalde que sea "prudente", señala que solicitará al Concello que diga el "número de familias" realojadas que hay en el municipio, según explica su portavoz, Rosario Figueiras. También insiste en que "llama la atención" que Carlos Calvelo "venga ahora con esta historia" y que no dijese "nada" durante el mandato del popular Carlos Negreira.

El Gobierno local arteixán informó ayer de que los técnicos del departamento de Servicios Sociales han detectado que hay cuatro familias realojadas a las que el Concello de A Coruña les paga el alquiler mediante Afundación. Dos residen en Arteixo, una en A Maceira y otra en Meicende. También aseguró que A Coruña "trasladó a una familia" tutelada por sus servicios sociales a A Maceira "el 23 de junio".

El origen del conflicto entre los ayuntamientos surgió a partir de los altercados que una familia de realojados de Penamoa provocó en un edificio de la travesía de Meicende. El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, y el concejal de Rexeneración Urbana coruñés, Xiao Varela, confirmaron ayer que hubo una reunión de los vecinos de ese inmueble hace unos días para abordar cómo afrontar la conflictividad de esta familia. Al encuentro acudieron las trabajadoras sociales de A Coruña y el regidor de Arteixo.

Calvelo explicó que el martes llamó a Afundación para advertir de lo qué ocurría. "A la hora siguiente me llamó Xiao Varela para decir que paráramos el tema. Me pareció indignante la actitud del concejal. Llamó para recriminar. Le colgué", afirmó el alcalde. El edil Xiao Varela reconoció que realizó la llamada, pero desmintió la versión de Calvelo. "Le dije que necesitaba su colaboración, pero que no podía poner a unos vecinos contra otros. Fue imposible hablar con él", aseguró. El concejal indicó que estos realojos se realizaron antes de la llegada de Marea Atlántica al poder y admitió que estas familias estuvieron desatendidas hasta hace unos meses porque el Concello necesitó "año y medio" para formar un equipo para trabajar con los chabolistas.