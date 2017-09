Más de 10.000 personas visitaron el Aula do Mar de Mera hasta final de verano

Desde el inicio de este año hasta finalizar el verano en agosto, 10.732 personas visitaron el Aula do Mar de Mera, ubicada en la antigua Casa do Fareiro y que funciona como Aula de Interpretación do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, además de punto de información turística. El aula oferta visitas guiadas por este entorno, muy demandadas en verano. Por la oficina de turismo situada en Santa Cristina pasaron menos visitantes, unos 2.000, la mayoría españoles.