Amigos do Pasatempo alerta del "colapso" del parque, tras producirse grietas en la isla del estanque

Integrantes de la Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo realizó ayer una inspección a fondo de este singular espacio de Betanzos tras recibir el aviso de un voluntario que hace las visitas guiadas gratis de nuevos desprendimientos. Aunque al principio pensaron que se había caído una estalactita de la gruta junto al estanque, ésta ya se había desplomado hace días, pero vieron que sí se había caído un trozo que cubre el techo mientras que otras estalactitas "tienen grietas espectaculares y están a punto de caer", según uno de los miembros de la entidad, el aparejador José Souto. Además vieron que una pieza de la balaustrada de la escalera que baja al estanque estaba rota, pero todo esto no es lo peor.

"La mejor zona, la que quieren ver todos los turistas, la isla situada en medio del estanque, está en un estado muy grave. Una columna está muy agrietada, ya se han desprendido trozos y un barco de la zona de fuera y un banco tienen unas grandes grietas, casi me cabe una mano entera en una de ellas. Si esto se cae, la pérdida es irreparable", destacó José Souto, que no rechaza que se pudiese cerrar el parque hasta que se apruebe la declaración de BIC, ante el riesgo de "colapso" estructural de todo el conjunto.

Las visitas al lugar, que han aumentado desde que se desplomó parte de uno de los murales del estanque hace siete meses, también han perjudicado el parque. Muchos padres colocan a los niños en los barcos para hacerles fotos, con el consiguiente peso sobre la estructura. "Rompen piezas a diario", señaló Souto, que también criticó la mala restauración realizada en los años noventa, que se nota en el daño de la balaustrada, "sin acero", lo que acarreará nuevas roturas.

El Concello de Betanzos, en un comunicado enviado ayer, solo se refirió a los daños alertados por Amigos do Pasatempo, la estalactita y el balaustre. Afirmó que el balaustre que forma parte de una escalera de bajada al estanque "se desunió del pasamanos como consecuencia de un acto vandálico", después de recibir un golpe.

El Ejecutivo aseguró que el próximo lunes ya será repuesta esta pieza. Respecto a la estalactita de la gruta junto al estanque recordó que ya había caído hace tiempo, y que en todo caso se repondrá también dentro del proyecto que se pretende ejecutar con ayuda de otras administraciones, una "acción global" que supondrá "una inversión muy importante" que es "inviable " para el Concello en solitario.

El Gobierno local destacó que ya presentó la documentación para solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de O Pasatempo así como los documentos técnicos, y ha mantenido varias conversaciones con Patrimonio de la Xunta para este fin, mientras de forma paralela ha trabajado para realizar un anteproyecto de recuperación del parque que también presentó a otras administraciones para ver si logra financiación.

El Concello declaró que "confía" en que "pronto se pueda concretar el grado de colaboración a nivel de partidas económicas". Por ahora, con apoyo de Betanzos Novo y Betanzos en Común, el Concello incluyó en el presupuesto de este año una partida de 160.000 euros para O Pasatempo.