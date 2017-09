Betanzos aumenta la captación de agua ante el bajo nivel del caudal del Mendo por sequía

La sequía que está sufriendo la comunidad gallega también se ha empezado a notar en el municipio de Betanzos, donde la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua está construyendo un sistema para aumentar la captación de agua con el objetivo de "conseguir una mayor capacidad" ante el bajo caudal del río Mendo.

El alcalde, Ramón García, visitó ayer estas obras y reconoció la "preocupación" del Concello por esta reducción del caudal pero afirmó que "de momento no es alarmante". Por esta razón el Ayuntamiento por ahora no se plantea realizar restricciones de agua, aunque sí solicita a los vecinos que durante estos días consuman agua con moderación y eviten, por ejemplo, usarla para regar. La propia empresa concesionaria ha señalado que el nivel del río es de los más bajos que se recuerdan en los últimos años por lo que si no se producen precipitaciones a corto o medio plazo "sí podría haber problemas" en el suministro a los hogares. En este caso el Concello pondría en marcha un programa de restricción del agua.

El Ejecutivo local también ha informado a Augas de Galicia de la situación en la que se encuentra el río del que se capta el suministro. La escasez de agua se nota también en las fuentes públicas de Betanzos, de las que apenas sale agua.

El Gobierno local , de forma paralela, y junto a la Consellería de Medio Ambiente, ejecutarán, con un millón de euros, diversas actuaciones para mejorar las condiciones de la planta de tratamiento del agua potable.

Los trabajos se dirigirán a garantizar el sistema de abastecimiento de agua aumentando su capacidad de regulación y optimizando también los procesos de potabilización. El regidor aseguró que el objetivo es garantizar un mejor sistema y que los betanceiros puedan tener "agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las demandas futuras". El proyecto incluye obras en la planta de tratamiento y en los bombeos, con mejoras en el tratamiento físico-químico y en la capacidad de depuración.