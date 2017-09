Calvelo afirma que irá a los tribunales por Nostián

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, anunció ayer que solicitará "al juzgado" la "ejecución de la sentencia judicial" que obliga a sellar el vertedero de la planta de Nostián, que gestiona Albada, debido a los olores que genera. "No puede ser que se incumpla la ley. Solicitaremos la ejecución de la sentencia al juzgado", indicó Calvelo. La sentencia judicial a la que se refiere el regidor no existe, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia analiza aún el caso tras un recurso de Albada a la orden de la Xunta a la concesionaria de la planta. Lo que hay por el momento es solo un auto del mismo tribunal que niega a Albada suspensión cautelar que solicitó hasta la emisión de dicha sentencia. La Consellería de Medio Ambiente emitió una resolución en la que ordenaba que los trabajos de sellado fueran costeados por el Concello coruñés. El Gobierno local recurrió la orden de la Xunta y consiguió que la concesionaria fuese responsabilizada de esta tarea. Albada no solo recurrió la obligación de llevar a cabo el sellado, sino que incluso solicitó al Tribunal Superior de Xustiza que admitiese la suspensión cautelar del dictamen autonómico mientras no se resolviese el pleito, aunque su petición fue desestimada. A la espera de lo que decida el Superior, Albada alega ahora que espera por la licencia del Concello desde 2010. Las declaraciones de Calvelo sobre Nostián llegan después de que el Concello rechace el proyecto de Gesmaga para construir una planta de residuos en Santa Icía.