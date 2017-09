"Mi objetivo es que me vuelva a convocar la selección española"

Esta vecina de Lorbé casi tiene más medallas que años. A sus 17, acaba de regresar de Bélgica donde compitió en el Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo, convocada, por segunda vez, por la selección española femenina, con la que se proclamó campeona.

- ¿Cuántas medallas has traído de Bélgica?

-La selección quedó campeona de Europa en categoría absoluta. En junior, mi categoría, logramos el oro en relevo de salvamento con tubo de rescate en playa y quedamos terceras de Europa por relevos en taplin. Después, en individual logré dos cuartos puestos, en piscina y en playa, y quedé novena en ocean.

- Hace unos meses ya habías logrado otras dos medallas.

-Dos platas en el Campeonato de España el pasado mayo en Madrid, en los 100 metros socorrista junior y en los 50 de remolque de maniquí.

- Participas en muchas disciplinas dentro del salvamento (carrera con ski, tubo, taplin, ocean), ¿cuál te gusta más?

-La que más me gusta y que es más complicada es oceanwoman. Es la prueba más impactante y la que requiere más esfuerzo.

- ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a este deporte?

-Toda la vida. Empecé con cursillos de natación a los tres años y después mi madre me apuntó a salvamento porque tenía unas amigas que lo hacían y porque era un deporte diferente. Y en cuanto empecé ya no quise salir, me gustó mucho.

- ¿Alguna vez has estado en la playa, tomando el sol, y has tenido que ir a salvar a alguien que se ahogaba?

-La verdad es que nunca me pasó. No tendría problema para sacarlo del agua, pero no sé tanto de maniobras de RCP.

- ¿Cuánto entrenas?

-En invierno entrenamos todos los días menos los domingos, dos horas al día. A partir de abril o así ya dejamos la piscina y hacemos cosas en la playa.

- ¿Cómo se compatibiliza el entrenamiento con los estudios?

-Es complicado pero es cuestión de organizarse. Ahora voy a hacer estudios de acceso a ciclo superior. Si te organizas bien siempre vas a tener un poco de tiempo libre. Es un poco duro pero te compensa, no todos tienen la oportunidad de traer dos medallas con la selección española. Estoy muy satisfecha con este deporte, por eso no practico más. Y estoy muy agradecida a mis entrenadores y a mis padres que siempre me han apoyado.

- Con todas estas competiciones, no habrás tenido muchas vacaciones.

-No, las voy a tener ahora, hasta octubre. En verano entrenábamos, los fines de semana había competiciones, en agosto fui convocada, tenías que entrenar... Aún voy a descansar ahora.

- ¿Tu sueño es seguir compitiendo todo lo que puedas, sin dejar los estudios?

-Sí. Me objetivo es que la selección española vuelva a convocarme. Ahora participaría en el mundial, para el que ya me llamaron el año pasado pero al ser la primera vez estaba nerviosa y no tuve buenos resultados. Además ahora lo voy a tener más difícil porque paso de categoría, de junior a absoluto, donde hay edades desde los 18 a los 29.

- ¿Qué cualidades hay que tener para practicar este deporte?

-Forma física, tener un poco de cabeza y saber competir y controlar los nervios