La tala de la discordia en Carral

La tala de dos árboles ha hecho saltar las alarmas de los socialistas de Carral. El portavoz municipal del PSOE, Pablo Couto, criticó la tala de dos ejemplares del campo da feira al sospechar que se debe a una falta de previsión en las obras de reforma del parque infantil del recinto que provocó que los juegos proyectados no cupiesen en el lugar reservado para ellos. El Concello afirma que los dos árboles se cortaron porque estaban enfermos.

Couto recuerda que en el pleno del pasado mes de agosto preguntó al alcalde, José Luis Fernández Mouriño, si eran ciertas la informaciones que les habían llegado sobre que las obras proyectadas no habían tenido en cuenta los árboles del campo da feira y el regidor respondió que sí se habían incluido en el proyecto y ahora no cabían los juegos. El socialista interpretó que no se talaría ningún ejemplar, aunque el alcalde, según consta en acta, se limitó a contestar que "los árboles están contemplados", sin garantizar de modo explícito su permanencia. Couto señala, además, que los árboles de esta plaza figuran como protegidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado de forma inicial y defiende que, dado que su protección fue iniciativa del Concello, éste debería conservarlos, aunque al no estar en vigor el plan no se requiera aún la autorización de Patrimonio para cortarlos.

El Concello asegura que los técnicos determinaron la retirada de los dos ejemplares "en estado parcial de podredumbre" para garantizar la seguridad. Garantiza que el resto de árboles en buen estado se mantendrán. Considera "lamentable que una medida de seguridad sea cuestionada por el PSOE" y ve "irresponsable" que Couto "esté más preocupado de inventarse críticas al alcalde que de la seguridad".