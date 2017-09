Alternativa insta a cumplir la sentencia del aparcamiento de O Raxo

Alternativa dos Veciños de Culleredo insta al Concello a cumplir la sentencia judicial que rechaza el recurso del propietario del establecimiento O Raxo, en O Burgo, contra la resolución municipal para el cese de la actividad de aparcamiento por invadir terrenos de titularidad pública.

La formación que preside Alicia Ferreiro sostiene que fue una moción presentada por su partido en pleno de 2015 para exigir la inmediata eliminación del cierre y la cadena del aparcamiento la que dio pie al litigio. Alternativa celebra que el juzgado ratifique ahora que se trataba de suelo público e insta de nuevo a instalar en la zona una plaza o un parque público. La formación destaca que el juzgado considera "destacaba la no actuación del Concello, que desde 1997 no hizo nada sobre el terreno de su propiedad". "Una vez cocida la decisión judicial, nos preguntamos cuál es la razón de que Sacristán no le dé cumplimiento", inciden desde Alternativa, que exige que se instale en la zona una plaza y un área de juegos infantiles.

Consultado ayer por este asunto, el Gobierno local sostuvo que no ha iniciado los trámites para cumplir la sentencia porque no es firme y ha sido recurrida. El Ejecutivo recalca que el espacio ya no está cerrado.