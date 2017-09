Golfo Ártabro suspende por segunda vez el proceso selectivo para hacer "correcciones"

El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur (GALP) ha suspendido por segunda vez el procedimiento selectivo de los puestos de gerente y técnico. El GALP se vio obligado a dejar en suspenso y anular el anterior procedimiento tras lograr la mayor puntuación para la plaza de técnico una edil del PP pese a que las bases establecían que no podían optar cargos electos (la ya exconcejala dimitió una vez elegida).

Las irregularidades desembocaron en un proceso penal tras denunciar el PDSP el caso en Fiscalía, que vio indicios de prevaricación.

Según informó ayer el presidente del GALP, Andrés García Boutureira, han decidido suspender por segunda vez el proceso para hacer una "serie de correcciones en las bases" que "eviten posibles problemas". Desde el Grupo de Acción Local esperan enmendar las bases en unos días y abrir de nuevo el procedimiento selectivo.

Su decisión llega después de que la junta directiva rechazase las alegaciones presentadas por el Gobierno local de Sada contra las nuevas bases. El alcalde, Benito Portela, criticó a principios de mes que los requisitos "no se ajustaban a los principios básicos de acceso al empleo público" y recordó que el anterior proceso tuvo que anularse tras trascender "vicios de legalidad". El regidor, representante del Concello de Sada en el GALP, exigió que se modificasen las bases para que la experiencia se valorase como mérito, pero no como requisito para participar en el procedimiento. Pidió también que se eliminase la entrevista personal al considerarla una "prueba discrecional y no suficientemente objetiva" a la que se las bases reservan una puntuación que "podría ser decisiva".

El Ayuntamiento exigió también cambios en lo referente a la composición del tribunal. El Ejecutivo calificó de "sorprendente" que en las bases selectivas no figurase ni el régimen ni su composición. "La cualificación de las personas aspirantes debe ser realizada por empleados públicos, tanto de la Consellería do Mar como de los diferentes concellos que forman el GALP", exigía a principios de mes a través de un comunicado remitido a los medios.

Aunque la junta directiva rechazó sus alegaciones, ha optado finalmente por suspender el proceso para hacer correcciones. Habrá que esperar a que se reanude el procedimiento para conocer su alcance y en qué medida se aceptan las reclamaciones del Concello.