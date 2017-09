El Gobierno miñés rechaza rebajar su sueldo pese al desorbitado incremento de la deuda

Cerró 2016 con el mayor déficit de Galicia y aprobó en agosto reducir ayudas y subir impuestos

El Gobierno de Miño rechazó ayer con el voto de calidad del alcalde la propuesta del PSOE de reducir sueldos y dietas ante la desorbitada deuda derivada de la concertación de un crédito de más de 12 millones para pagar a los expropiados de Fadesa.

Los socialistas reclamaron sin éxito que las retribuciones se rebajasen a los niveles del anterior mandato. La formación recordó que el Concello registró en 2016 el mayor déficit de toda Galicia y criticó al Ejecutivo por mantener unos salarios superiores a los de la legislatura pasada pese a aprobar en agosto un plan económico financiero con recortes en subvenciones y subida de impuestos.

En un bronco pleno que acabó con la expulsión de una vecina y entre protestas de gran parte del público, el alcalde, Ricardo Sánchez, y sus socios del PP rechazaron la moción de los socialistas. El Ejecutivo municipal defendió que los vecinos no sufrirán recortes y que subirá el IBI a niveles de otros municipios del entorno. "Me rebajaré el sueldo cuando lo considere oportuno", respondió el regidor. Jesús Veiga se defendió de las acusaciones del PSOE, que culpó al PP de la descomunal deuda, e insistió otra vez en que pidió los avales a Fadesa en 2008 (con la empresa ya en concurso). Veiga leyó la resolución que firmó ese año y en la que daba 15 días de plazo a la empresa para depositar los avales por 31 millones bajo amenaza de tomar las medidas oportunas. "No los depositaron y no tomaron medidas", replicó el portavoz del PSOE, Manuel Faraldo, que le echó en cara que desoyese sus reiteradas peticiones y no moviese ficha hasta que la empresa entró en concurso.

Los socialistas criticaron que el concejal Jesús Veiga (PP) perciba un salario más alto ahora que como alcalde durante el pasado mandato (2.096 euros al mes frente a los 1.621) y que el actual regidor cobre más por una dedicación parcial que su antecesor por una completa (2.705 euros).

El PSOE baja sus dietas

Tras no prosperar su moción, el PSOE pidió por escrito que sus dietas se redujesen a la cuantía del anterior mandato. De 80 a 78 euros.