El Consorcio pide diálogo para evitar la huelga de basuras y Arteixo niega amenazar empleos

El Consorcio As Mariñas insta a dialogar para llegar un acuerdo que evite los paros o la huelga de recogida de basuras anunciada por la plantilla de la empresa concesionaria, Cespa. El ente comarcal manifiesta su "preocupación por el futuro de los trabajadores" con la salida de Arteixo y apuesta por abrir "una vía de diálogo entre las tres partes, los trabajadores, la empresa y el Ayuntamiento de Arteixo". El Concello arteixán, sin embargo, niega que su salida del Consorcio vaya a repercutir en la plantilla. Asegura que va a crear empleo público, que conservará a seis trabajadores que ya eran empleados del Concello antes de empezar a trabajar con Cespa y apunta que, de producirse un recorte de plantilla, podría deberse en todo caso a "razones técnicas", como el cambio de camiones de carga trasera a carga lateral, que necesitan menos trabajadores para las recogidas, sostiene el Gobierno arteixán.

El Consorcio As Mariñas ve "entendible y respetable" que los trabajadores "defiendan sus derechos" y reclama dialogar para "buscar la mejor solución que impida que se pierda ningún empleo". El ente comarcal confía en lograr "un acuerdo que evite que los vecinos del Consorcio sufran las consecuencias de una decisión de la que no son responsables". Recuerda, además, que ya había manifestado "en varias ocasiones, ante la decisión del Concello de Arteixo, su inquietud por el futuro de los trabajadores de los principales servicios con contratos en vigor". "Por su parte, el Consorcio tiene su máxima disposición por colaborar en todo lo posible por resolver esta problemática favoreciendo a los trabajadores y evitando la convocatoria de la huelga para no afectar a la ciudadanía", asegura.

El Gobierno local de Arteixo, sin embargo, niega que su marcha del Consorcio amenace ningún puesto de trabajo en Cespa. El Ejecutivo que dirige el popular Carlos Calvelo asegura que, contra lo que afirman los representantes sindicales de la empresa de recogida, en el concello arteixán trabajan como máximo 11 empleados de Cespa y no 19, como dice la plantilla. El Ejecutivo municipal afirma que convocará un concurso público para contratar a 26 trabajadores y, de ellos, seis pueden ser los empleados que en la actualidad prestan servicio a través de Cespa pero ya habían sido contratados antes en un proceso selectivo del Concello arteixán. Defiende que creará empleo, aunque deben convocarse las plazas por concurso público y no se puede subrogar a todos los trabajadores.

El Gobierno arteixán apunta, además, que "habría que ver si el contrato del Consorcio con Cespa permite una bajada de la plantilla". "El Concello piensa que estos despidos vienen motivados por la eliminación de la carga trasera, que exige tres trabajadores, por la lateral, que requiere solo uno", afirma. "No se puede echar la culpa a Arteixo. Que los sindicatos protesten en las instancias que deben protestar, y no es en el Concello de Arteixo", sostiene.

La plantilla de Cespa anunció en la tarde del martes que, debido a la amenaza que, según ellos, la salida de Arteixo del Consorcio supone para el 20% de trabajadores, suspendía de inmediato y con carácter indefinido las horas extraordinarias, comenzaría el día 2 de octubre paros de cuatro horas los sábados y los lunes y, de no llegar a acuerdo, iniciaría una huelga indefinida el 31 de octubre.