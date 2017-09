Seoane señala que el comité de Cespa debe hacer huelga solo en Arteixo

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, considera que tanto la empresa Cespa que se encarga de la recogida y traslado de la basura en la comarca como el Ayuntamiento de Arteixo son los responsables de haber llegado a la situación de que el comité de empresa haya anunciado la convocatoria de una huelga en el servicio por culpa de la salida de este concello del Consorcio As Mariñas, ya que supondrá el despido del 20% de la plantilla.

García Seoane advirtió de que el resto de concellos del Consorcio no tienen por qué sufrir las consecuencias de un problema que tiene que ver con Arteixo. "Está claro que estas personas no pueden quedar en la calle pero es el Concello de Arteixo el que está obligado a incorporarlas a su personal de recogida de basura, no tiene sentido una huelga que afecte a los vecinos de Oleiros, Culleredo o Cambre, que cumplen con sus obligaciones con el Consorcio, porque Arteixo decida irse. Que le hagan la huelga a Arteixo", declaró Seoane. Como Arteixo anunció que contrataría a 23 personas, "que coja a las 19 que van a despedir".