Golpe a las invasoras en Coirós

Una ayuda del exterior ha contribuido a erradicar las especies invasoras del bosque de ribera del Mandeo en el concello de Coirós. Catorce jóvenes voluntarios procedentes de España, Francia, Italia y México retiraron en siete días 12,5 metros cúbicos de plantas invasoras que degradaban el entorno, catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC). La limpieza se realizó en del II Campo de Trabajo Internacional Monte da Espenuca.

Los trabajos se centraron en el Rego das Bouzas, un afluente del río Mandeo que desemboca en el lugar de Chelo, debido a que en las orillas d este curso habían arraigado especies como la croscomia crocomiiflora, una planta usada en jardinería originaria de Sudáfrica, y trasdecantia fluminensis, una planta tapizante de procedencia sudamericana. Estos ejemplares exóticos se expandían hacia el Mandeo, donde colonizaban su rivera. Además de esta cantidad de flora, se retiró "una pequeña cantidad de residuos", informa el Ayuntamiento de Coirós, que ayer presentó la memoria del campo internacional de trabajo. Los restos se trasladaron a un punto limpio para su eliminación definitiva, afirma el Concello. El alcalde, Francisco Quintela, asegura que "la experiencia con los jóvenes voluntarios ha sido muy enriquecedora para todos, ha supuesto un importante trabajo de concienciación y de regeneración de un espacio natural de gran biodiversidad, ha servicio para fomentar las relaciones entre jóvenes, ha abierto un camino de trabajo entre un concello pequeño y un mundo también cada vez más pequeño".

La segunda edición del campo, celebrada del 1 al 12 de agosto, contó con jóvenes de 18 a 30 años de Andalucía, Extremadura, Valencia y Cataluña, además Francia, Italia y México. Estuvo organizado por el Concello y la Fundación de Custodia do Territorio Fragas do Mandeo con fondos de la Xunta.

Custodia do Territorio

Fragas do Mandeo, en colaboración con la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, organiza la VI Semana de Custodia do Territorio, que comienza hoy y ofrecerá actividades hasta el día 1 de octubre. El acto central será un conjunto de charlas que comenzará hoy a las 9.30 horas en el centro multiusos de A Senra, de Bergondo, con la conferencia de la bióloga Verónica García. Mañana a las 09.30 horas comenzará una jornada de voluntariado para la retirada de especies invasoras de la playa grande de Miño. El sábado 30 se hará una limpieza del río Callou dentro de una limpieza simultánea en Galicia y el 1 de octubre habrá eco-regata por la ría de Betanzos.