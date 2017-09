El Seprona investiga vertidos al río Valiñas procedentes del polígono de Ledoño

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investiga dos vertidos al río Valiñas, en el concello de Culleredo. Un derrame producido la semana pasada y otro registrado ayer llevaron a los agentes al punto, próximo al Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño, entre las localidades de Rumbo y Ledoño, donde el río sale canalizado tras pasar bajo el polígono.

El Seprona apunta a que los vertidos proceden del polígono de Ledoño. Agentes analizan muestras tomadas del vertido para tratar de descubrir qué sustancias han sido derramadas e investiga su procedencia. Dada la apariencia del vertido, blanquecino, los agentes sospecharon en un primer momento que podría proceder de los trabajos de pintado de una carretera próxima, aunque después, al avanzar la investigación, descartaron esta posibilidad puesto que comprobaron que no podía proceder de ese punto, asegura la Guardia Civil.

La investigación busca esclarecer si los vertidos se produjeron de manera accidental o no y averiguar cómo ocurrieron. En principio, la Guardia Civil ha catalogado como puntuales los derrames al río Valiñas, pero aclara que investigará para aclarar si son así.

La mancha blanca se localizó en una parte en que el agua está más estancada, mientras que en el punto de las canalizaciones más próximo al polígono el caudal salía limpio, detalla el instituto armado. Afirma que la sustancia derramada no llegó a la ría de O Burgo, a pesar de que el río Valiñas es afluente del Mero, en un punto próximo a la desembocadura de este río en la ensenada. El instituto armado afirma que los vertidos no han provocado mortandad animal.

El grupo municipal del BNG de Culleredo asegura que es la segunda vez en diez días que vecinos de la zona contactan con la formación para alertar de vertidos en el río Valiñas, de los que "se dio traslado al Seprona, a la Policía Local y al 112, así como a asociaciones de defensa de la naturaleza". El portavoz nacionalista cullerdense, Antón Chouciño, afirma que varios vecinos han relatado que "desde hace algún tiempo una vez a la semana el agua baja turbia y con espuma, como si llevara jabón" y aseguran que "los de estas dos últimas semanas son mucho más intensos".

El edil afirma que este jueves preguntó en las comisiones informativas sobre los vertidos, "por si constaban más denuncias", y que no recibió del alcalde, Julio Sacristán, "otra respuesta que las evasivas habituales". "Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y lleguen al origen", manifiesta.

El Concello afirma no tener más datos y la Xunta no le ha trasladado ningún requerimiento. Apunta que los vertidos no son su competencia salvo si son del saneamiento y confía en que sean puntuales.