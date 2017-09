Seoane acusa a Xunta y Marea de carecer de interés en crear el área metropolitana

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció ayer que desde hace más de cuatro meses existe "un silencio" sobre la creación del área metropolitana "que no se entiende ni tiene explicación". Acusa de "desidia y desgana" tanto a la Xunta como al Gobierno de A Marea en el Concello de A Coruña. "A pesar de los movimientos iniciales de la Marea Atlántica lo cierto es que se está observando que este tema es secundario para el Gobierno coruñés", afirmó García Seoane.

Aseguró que también "está demostrado" que la Xunta "no tiene interés en que la zona de A Coruña tenga su propia área metropolitana" porque "tendría que delegar competencias y no les gusta la idea". Seoane recordó los "problemas gravísimos" en la comarca en carreteras y transporte público, "que no ven la luz" por esta situación de pasividad, y se opta por "parches".

El regidor y diputado provincial aseguró que ahora es un momento "inmejorable" para abordar este asunto. Citó también el servicio de abastecimiento de agua en la comarca "que no puede ser un negocio" en alusión a los tres millones de euros que ganó Emalcsa.